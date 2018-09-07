Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Bankacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesinde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programına katıldı.

Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz."

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır.

"Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklanmıştır.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Hollanda ile normalleşme adımlarında yeni sayfa açıldı, Türkiye Şaban Dişli'yi Lahey Büyükelçisi olarak atadı.

Hollanda'da banka genel müdürlüğü yaptı. Yurt Dışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Kurucu Üyesi oldu. 22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği; 23. Dönemde AK PARTİ Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı; 24. Dönemde Başbakan Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesidir.

Çok İyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilen Dişli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli 15 Temmuz darbesine katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

