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Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:13 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin yeni Lahey Büyükelçisi'nin Şaban Dişli olduğunu duyurdu. Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli 15 Temmuz darbesine katıldığı gerekçesiyle tutuklanmış ve tartışmalara neden olmuştu.

Türkiye'nin yeni Hollanda Büyükelçisi Şaban Dişli oldu (Şaban Dişli kimdir?)

Hollanda ile normalleşme adımlarında yeni sayfa açıldı, Türkiye Şaban Dişli'yi Lahey Büyükelçisi olarak atadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye ile Hollanda arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik olarak mutabık kalındığı üzere karşılıklı atanan Büyükelçiler bugün açıklanmıştır.

Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Şaban Dişli Lahey Büyükelçimiz olarak atanmıştır.

Hollanda Dışişleri Bakanının Ekim ayının ilk haftasında ülkemize yapması planlanan resmi ziyaret, ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki müteakip adımı oluşturacaktır.

Memnuniyet verici bu gelişmelerin, Hollanda’yla 400 yılı aşan köklü ilişkilerimize ve AB üyelik müzakere sürecimize olumlu yansımasını temenni ediyoruz."

ŞABAN DİŞLİ KİMDİR?

22 Şubat 1958'de Sakarya Geyve'de doğdu. Baba adı Aslan, anne adı Saniye'dir.

Bankacı; Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve İstatistik Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını New York Eyalet Üniversitesinde Matematiksel Ekonomi alanında tamamladı. Harvard Üniversitesi Üst Düzey Yöneticilik Programına katıldı.

Hollanda'da banka genel müdürlüğü yaptı. Yurt Dışı Bankalar Birliği Kuruculuğu ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. AK PARTİ Kurucu Üyesi oldu. 22, 23 ve 24. Dönemde Sakarya Milletvekili seçildi. 22. Dönemde AK PARTİ Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyeliği; 23. Dönemde AK PARTİ Ekonomik İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Başbakan Dış Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı; 24. Dönemde Başbakan Ekonomik İlişkiler Danışmanlığı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Türk Delegasyonu Üyeliği, Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığı yaptı. Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanvekili ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyesidir.

Çok İyi düzeyde İngilizce, Fransızca ve Hollandaca bilen Dişli, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Şaban Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli 15 Temmuz darbesine katıldığı gerekçesiyle tutuklanmıştı.

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şaban dişli Lahey Hollanda

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