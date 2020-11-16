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Türkiye'yi ayağa kaldıran olay için harekete geçildi: Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve...

16.11.2020 19:37 | Son Güncelleme:
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Türkiye'yi ayağa kaldıran olay için harekete geçildi: Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve...

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), YouTube'da dini değerleri aşağılayıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan İ.A.'nın, firari olarak bulunduğu Rusya'dan Türkiye'ye iadesi için işlem başlatıldığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; 6 Kasım 2020 tarihinde YouTube adlı video paylaşım sitesinde paylaşılan ve sosyal medyada #İ.A.Tutuklansın etiketiyle gündeme gelen bir videoda dini değerleri alenen aşağılayan ve kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'i yırtan şahsın görülmesi üzerine tespit çalışması yapılmıştır. Videodaki şahsın İ.A. olduğu, çeşitli suçlardan 11 adet kaydının bulunduğu, firari olarak Rusya'da ikamet ettiği anlaşılmıştır. Şahıs hakkında yasal işlem başlatılmış olup ülkemize iade süreci takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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