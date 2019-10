TVHB Merkez Konseyi Bakanı Eroğlu: Dünyada her 9 insandan biri yetersiz besleniyor

ANKARA, (DHA)- TÜRK Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimlerin çiftlikten sofraya güvenilir ve yeterli gıda zincirinin bütün halkalarında çok önemli roller üstlendiğini söyledi. Eroğlu, "Dünyada her 9 insandan biri yetersiz besleniyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları görülüyor" dedi.

TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, paylaşım eşitsizliği nedeniyle dünyada insanların açlıktan öldüğünü kaydederek, yetersiz beslenme, beslenme bozuklukları ve açlığın insanlarda çok ciddi sağlık sorunları yarattığını kaydetti. Eroğlu, yeterli beslenme ve güvenilir gıdaya ulaşım için veteriner hekimlerin çok önemli rolü olduğunu belirterek, güvenlik, eğitim ve sağlık gibi yeterli ve güvenli gıdaya erişim sağlanmasının devletlerin birinci görevleri arasında olduğunu kaydetti.

'HERGÜN 25 BİN KİŞİ AÇLIKTAN ÖLÜYOR'

Başkan Ali Eroğlu, günümüzde sağlıklı, güvenilir ve yeterli gıdaya ulaşmadaki çarpıklıkların, paylaşım eşitsizliği ve açlık sebebiyle yaşanan hastalıklar ve ölümlerin tüm dünyanın sorunu olduğunu vurguladı. Bu durumun sosyal dokuyu hırpalayarak değerlerin yozlaşmasına ve kaybolmasına neden olduğuna vurgu yapan Eroğlu, "Dünyada her 9 insandan biri yetersiz besleniyor. Özellikle 5 yaşın altındaki çocukların yüzde 22'sinde açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle gelişme bozuklukları görülüyor. Dünyada her gün yaklaşık 25 bin kişi açlığa bağlı olarak hayatını kaybediyor. Bu duruma son vermek hepimizin birinci görevidir” dedi. Eroğlu, dünya nüfusunun yaklaşık onda birine denk gelen 600 milyon kişinin sağlıksız gıda tükettiğini, bunların 420 binin ise hayatını kaybettiğini söyleyerek, küresel kozmetik sektörünün yıllık harcamasının ise 200 milyar dolar olduğuna dikkati çekti. Eroğlu, “Buna mukabil Afrika’da çocuklar açlıktan ve 10 liralık antibiyotik alamadığı için ölüyor. Bu rakamlar maalesef üzücü değil, acı vericidir" diye konuştu.

214 MİLYAR LİRALIK GIDA İSRAFI

Obezite sorununa da değinen Ali Eroğlu, dünyada 700 milyon insanın obez ve 2,3 milyar insanın da fazla kilolu olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) obeziteyi en riskli 10 hastalıktan biri olarak kabul ettiğini anlatan Eroğlu, küresel ekonomiye 2 trilyon dolarlık etkisi bulunan obezitenin, kanserle de yakından ilgisi olduğunun tespit edildiğine vurgu yaptı. Dünya ve Türkiye’deki gıda israfına ilişkin ürkütücü rakamları da paylaşan Ali Eroğlu, Dünya Bankası raporuna göre çöplüklere atılan yiyeceklerin, dünyada açlıktan ölen insanların 15 katını besleyecek miktarda olduğunu belirtti. Türkiye’de yılda 214 milyar liralık gıda israfı yapıldığının altını çizen Eroğlu, TÜİK’in tahminine göre Türkiye nüfusunun 2029 yılında 92,4 milyon, 2039 yılında 99,7 milyon olacağının tahmin edildiğini belirterek, bu nüfusun yeterli ve güvenli gıdaya erişiminin planlamalarına bugünden başlanması gerektiğine vurgu yaptı. Eroğlu, çocukların yeterli beslenmesi, sağlıklı gençler ve yetişkinler olabilmeleri için, ortak akıl ile akılcı politikalar geliştirilmesi gerektiğine de dikkati çekerek, "Gıda üretimi planlı yapılmalı, menfaat oyunlarına fırsat verilmemelidir" değerlendirmesinde bulundu.

