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Üçüncü sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur kalp krizinden öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da ilköğretim 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur, eğitim gördüğü sınıfta bir anda yere yığılarak yaşamını yitirdi. Küçük kızın ani ölümü ailesini ve sınıf arkadaşlarını yasa boğdu.

Acı olay, dün Afyonkarahisar'da kent merkezinde bulunan Atatürk İlkokulu'nda meydana geldi. 3. sınıf öğrencisi Sabiha Bağatur 2. ders sonunda sınıftan teneffüse arkadaşları ile çıktığı esnada bir anda yere düştü.

SINIF ARKADAŞLARI YASA BOĞULDU

Öğrencisi Bağatur'u yerde gören öğretmeni Doğan Demirok ilk müdahale olarak kalp masajı yaparak 112 Acil Servis ekibine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı kız öğrenci Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen küçük Sabiha kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bağatur'un ölümü ailesinin yanı sıra sınıf arkadaşlarını ve öğretmenlerini yasa boğdu.

KALP KRİZİ

Minik kızın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri sınıfta ve okulda inceleme yaptı. (İHA)

sabiha bağatur

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Sabiha Bağatur Sınıf kalp krizi Afyonkarahisar

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Allah rahmet etsin... seni cennet bahcelerinde kostursun insallah... icim yandı guzel yavrum... Allah anana babana sabır versin... cok acı
Allah rahmet eylesin , Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmaşın inşallah.
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