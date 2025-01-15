Ya AK Parti'de ya Külliye'de! İddia olarak gündeme gelen ismi "Kesinleşti" diyerek duyurdu: Meclis'te gözler Kürşad Zorlu'ya çevrildi

Bu haftanın en çok konuşulan iddialarından biri AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanı transferleri. AK Parti son dönemde vites artırdı, partiye yeni isimlerin katılması bekleniyor. Transfer iddialarında adı geçenler geniş yankı uyandıracak isimler. İstifa etmeden önce İYİ Parti'nin önde gelen ve Meral Akşener'in en yakınındaki isimlerden biri olarak tanınan Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye geçeceğinin kesinleştiği bilgisi ise Ankara kulislerinde büyük ses getirdi.

TARİH VERDİ: "AK PARTİ'YE GEÇMESİ KESİN"

Meral Akşener zamanında uzun süre İYİ Parti Sözcüsü olarak görev yapan Kürşad Zorlu "Bu zorunlu halde vakit bu ülkenin pusulası daima milletini gösteren bir evladı olarak benim için, yeniden yola revan olma vaktidir" diyerek istifa etmişti. İstifasının ardından Zorlu'nun AK Parti'ye katılacağı iddiaları Ankara kulislerinde yankılanıyordu. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Zorlu'nun önümüzdeki haftalarda AK Parti'ye geçmesinin kesinleştiğini öne sürdü.

"YA AK PARTİ'DE YA KÜLLİYE'DE"

İddiaya göre Zorlu'nun partide veya Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görev alması söz konusu. Atik, "Kürşad Zorlu aynı zamanda telefonlara bakmıyor" eklemesinde de bulundu.

MEHMET KASIM GÜLPINAR'A DA AK PARTİ İDDİASINI SORDU

Ayrıca Yeniden Refah Partisi'nden istifa etmesiyle çok konuşulan ve yine AK Parti'ye geçeceği iddiasıyla uzun süredir adı gündemde olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a da iddiayı soran Atik, "Geçmiyorum. Şu an Urfa'ya hizmet etmeyi düşünüyorum" yanıtını aktardı.

Kürşad Zorlu'nun AK Parti'ye Geçişi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? Siyasi dengeleri değiştirebilir Yeni bir umut yaratır Hiçbir etki yaratmaz Parti içindeki bölünmelere yol açar