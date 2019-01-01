HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
SEYAHAT
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
ŞEHİR REHBERİ
OTOMOBİL
CEVAPLAR
MMO
MOBİL
YURT HABER
PROSERVİS
Mynet Facebook
Mynet Twitter
Mynet Instagram
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.
İstanbul Büyükşehir Belediye
İBB
Başkanlığı Seçim Sonuçları
1:00
Yenile
Son Güncelleme:
18:10
Açılan Sandık:
%0,00 (0 / 31186)
Kullanılan Oy:
0
Katılım:
%0
Binali Yıldırım
%0
Aldığı Oy:
0
Ekrem İmamoğlu
%0
Aldığı Oy:
0
İlçe Seçiniz
İstanbul Tümü
ADALAR
ARNAVUTKÖY
ATAŞEHİR
AVCILAR
BAĞCILAR
BAHÇELİEVLER
BAKIRKÖY
BAŞAKŞEHİR
BAYRAMPAŞA
BEŞİKTAŞ
BEYKOZ
BEYLİKDÜZÜ
BEYOĞLU
BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA
ÇEKMEKÖY
ESENLER
ESENYURT
EYÜPSULTAN
FATİH
GAZİOSMANPAŞA
GÜNGÖREN
KADIKÖY
KAĞITHANE
KARTAL
KÜÇÜKÇEKMECE
MALTEPE
PENDİK
SANCAKTEPE
SARIYER
SİLİVRİ
SULTANBEYLİ
SULTANGAZİ
ŞİLE
ŞİŞLİ
TUZLA
ÜMRANİYE
ÜSKÜDAR
ZEYTİNBURNU
%
0,00
(
0 / 31186
)
Aday
Parti
Oy Oranı
Toplam Oy
Tüm seçim verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.
Oy kullanmaya yetişemeyen kadın baygınlık geçirdi
Oy kullanmaya yetişemeyince üzüntüden bayıldı!
Kılıçdaroğlu'ndan tek cümlelik açıklama
Papağanıyla oy vermeye gitti!
Nikahtan önce sandığa gittiler
İstanbullu seçime gitti, onlar kriket oynadı
Seçim Haberleri
Gelinlik ve damatlıklarıyla oy kullanmaya geldiler
MHP Lideri Bahçeli, sonuçları genel merkezde takip edecek
Silivri'de oyunu kullanan denize akın etti
İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanı kalp krizi geçirdi!
Sandıklar kapandı, oy sayımı sürüyor!
Son dakika: AK Parti'den YSK'nın kararıyla ilgili açıklama
Sandık başında yakalandılar! Oy kullanırken...
Yıldırım'dan sandıkları terk etmeme mesajı
İstanbul seçmeni sandık başına gitti
Abdullah Gül: İnşallah her şey güzel olur, iyi olur
'Sabahtan beri aldığımız bilgilere göre...'
Oy kullanmaya böyle geldiler!
AK Parti ve CHP'den YSK'ya başvuru!
Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı
Ekrem İmamoğlu oyunu kullandı! İşte ilk açıklama
İstanbul'a oy kullanmaya gidiyordu! Hayatını kaybetti
Binali Yıldırım oyunu kullandı!
Bakan Soylu oyunu kullandı! Sandık başında haberi duyurdu
Oy pusulalarını el arabalarıyla taşıdılar
İstanbul seçimlerinde oy verme işlemi başladı
Sandık görevlileri yemin etti
İstanbul'da sandıklar kaçta kapanacak?
Seçim yasakları başladı!
Cumhurbaşkanlığı'ndan Gani Müjde'ye yanıt!
İstanbullular dikkat! Sakın bunları yapmayın
'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'
Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez
Nerede oy kullanacağım? 23 Haziran için YSK sandık sorgulama nasıl yapılır?
31 Mart – 23 Haziran karşılaştırmalı İstanbul seçim sonuçları Mynet’te
Ali İhsan Yavuz'dan 23 Haziran seçimi mesajı
İmamoğlu'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubuna ilişkin ilk açıklama
Anasayfa
Astroloji
Bilen Kazanır
Cevaplar
Email
Finans
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Şehir Rehberi
Magazin
Oyun Oyna
Mobil
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.