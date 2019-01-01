İstanbul Büyükşehir Belediye İBB Başkanlığı Seçim Sonuçları

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Son Güncelleme: 18:10
Açılan Sandık: %0,00 (0 / 31186)
Kullanılan Oy: 0
Katılım: %0
AK Parti Binali Yıldırım
%0 Aldığı Oy: 0
CHP Ekrem İmamoğlu
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%0,00 (0 / 31186)

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