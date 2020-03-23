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Youtube görüntü kalitesini düşürecek

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2020 14:19 | Son Güncelleme

YouTube, Reuters’ta yer verilen bilgilere göre, Avrupalı kullanıcılara sunulan videoların görüntü kalitesinde biraz düşüşe gitmeye karar verdi.

Youtube görüntü kalitesini düşürecek

Sebebi ise tahmin edeceğiniz gibi koronavirüs. Bu virüs nedeniyle Avrupa’daki pek çok ülkede insanlar dışarı çıkmıyor ve işlerini evlerinden, internet üzerinden yapmaya çalışıyor.

Tabii iyi vakit geçirmek için sosyal medya kullanımını tercih edenler de var. Hal böyle olunca da aynı anda internete giriş yapan, aynı anda YouTube gibi platformları kullananların sayısında ciddi artışlar gözlendi. Bu da performansa olumsuz anlamda yansıdı.

Bu bağlamda da YouTube, sitede yüklü videoların görüntü kalitelerini standarda çekmeyi kararlaştırdı. Tabii standart görüntü kalitesinin HD videolar kadar keskin ve net olmadığını belirtmek gerekiyor. Bu süreç ne kadar devam edecek henüz belli değil, ancak önlem alınmadığı takdirde internet altyapısında ciddi sıkıntıların olabileceği belirtiliyor.

Son günlerde özellikle Vodafone ve Deutsche Telekom gibi operatörler, veri kullanımında ciddi artışların yaşandığından ve bir an önce tedbirlerin alınması gerektiğinden söz ediyordu.

YouTube’daki “Cat Navi Desk” hesabı, gerçekten keyif verici ve mutluluk uyandıran videolarla dolu. Zira bu kanalın yıldızları kediler! Kimi videoda domino oynuyorlar, kimi videoda piyano çalıyorlar, kimi videoda da yemek için yarışıyorlar. Gerçekten keyifli videolarla dolu bu kanaldan üç videoyu aşağıda sizlere sunuyoruz.

Bu arada tekrar etmekte fayda var. Önemli bir işiniz olmadığı sürece seyahat etmeyin, hatta evden bile çıkmayın. Kişisel temizliğinize önem gösterin ve insanlarla yakın temas kurmaktan kaçının. Eğer boğazınızda bir ağrı hissediyorsanız, ateşiniz ve öksürüğünüz var ise, yetkilileri arayarak yardım istemenizde fayda var.

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Anahtar Kelimeler:
youtube görüntü kalitesi

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