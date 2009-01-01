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Son Güncelleme: 19:26
Açılan Sandık: %42.65
Kullanılan Oy: 20.329.565
Katılım Oranı: %86.96

Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

%56.98
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%28.31
MUHARREM İNCE
MUHARREM İNCE
%7.45
MERAL AKŞENER
MERAL AKŞENER
%6.13
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%0.93
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.19
DOĞU PERİNÇEK
DOĞU PERİNÇEK

Milletvekili Seçim Sonuçları

Cumhur İttifakı %61.16
%48.62
AK Parti
%12.53
MHP
Millet İttifakı %28.57
%18.12
CHP
%9.08
İyi Parti
%1.37
Saadet Partisi
İttifak Dışı %0
%8.48
HDP
%0.19
HÜDA PAR
%0.10
Vatan Partisi
Tüm seçim verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.

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Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

%42.65

Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları

Aday
Oy Oranı
Toplam Oy
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%56.98
11.394.325
MUHARREM İNCE
MUHARREM İNCE
%28.31
5.661.493
MERAL AKŞENER
MERAL AKŞENER
%7.45
1.490.211
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%6.13
1.225.774
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.93
186.264
DOĞU PERİNÇEK
DOĞU PERİNÇEK
%0.19
37.795

Milletvekili Seçim Sonuçları

%42.65

Türkiye Geneli Milletvekili Seçim Sonuçları

Parti
Oy Oranı
Toplam Oy
MilletvekiliM.V
AK Parti
AK Parti
%48.62
5.068.420
364
CHP
CHP
%18.12
1.888.784
137
MHP
MHP
%12.53
1.306.319
54
İyi Parti
İyi Parti
%9.08
946.501
44
HDP
HDP
%8.48
884.373
0
Saadet Partisi
Saadet Partisi
%1.37
142.330
0
HÜDA PAR
HÜDA PAR
%0.19
19.956
0
Vatan Partisi
Vatan Partisi
%0.10
10.852
0

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