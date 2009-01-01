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Son Güncelleme:
19:26
Açılan Sandık:
%42.65
Kullanılan Oy:
20.329.565
Katılım Oranı:
%86.96
Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
%56.98
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%28.31
MUHARREM İNCE
%7.45
MERAL AKŞENER
%6.13
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%0.93
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.19
DOĞU PERİNÇEK
Milletvekili Seçim Sonuçları
Cumhur İttifakı
%61.16
%48.62
%12.53
Millet İttifakı
%28.57
%18.12
%9.08
%1.37
İttifak Dışı
%0
%8.48
%0.19
%0.10
Tüm seçim verileri Anadolu Ajansı tarafından sağlanmaktadır.
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Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
%42.65
Tüm İller
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Osmaniye
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Türkiye Geneli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları
Aday
Oy Oranı
Toplam Oy
RECEP TAYYİP ERDOĞAN
%56.98
11.394.325
MUHARREM İNCE
%28.31
5.661.493
MERAL AKŞENER
%7.45
1.490.211
SELAHATTİN DEMİRTAŞ
%6.13
1.225.774
TEMEL KARAMOLLAOĞLU
%0.93
186.264
DOĞU PERİNÇEK
%0.19
37.795
Milletvekili Seçim Sonuçları
%42.65
Tüm İller
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
Yurtdışı
İl Seçiniz
Türkiye Geneli Milletvekili Seçim Sonuçları
Parti
Oy Oranı
Toplam Oy
Milletvekili
M.V
AK Parti
%48.62
5.068.420
364
CHP
%18.12
1.888.784
137
MHP
%12.53
1.306.319
54
İyi Parti
%9.08
946.501
44
HDP
%8.48
884.373
0
Saadet Partisi
%1.37
142.330
0
HÜDA PAR
%0.19
19.956
0
Vatan Partisi
%0.10
10.852
0
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