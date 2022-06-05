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  4. 6 yıl önce 1 günlük araç kiraladı, hayatı karardı! '6 yıl sonra telefonuma bir mesaj geldi...'

6 yıl önce 1 günlük araç kiraladı, hayatı karardı! '6 yıl sonra telefonuma bir mesaj geldi...'

05.06.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde ikamet eden Emre Tirrun (30), 2015 yılında üniversite eğitimi almak için gittiği Denizli'de bir günlüğüne otomobil kiraladı. Tirrun'un, otomobili teslim alırken imzaladığı boş senet nedeniyle hayatı karardı. Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin TL faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verilince soluğu savcılıkta aldı. İşte olayın detayları!

6 yıl önce 1 günlük araç kiraladı, hayatı karardı! '6 yıl sonra telefonuma bir mesaj geldi...'

Emre Tirrun, 2015 yılında Pamukkale Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü kazandı. Eğitimi için Denizli'ye giden Tirrun, bir süre sonra küçük eşyalarını taşımak için bir günlük araç kiraladı. İddiaya göre, kiraladığı aracın bedelini ödeyen Tirrun'a kullandığı kiralık aracı teslim alırken boş senet imzalatıldı.

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Üniversiteyi bitirip memleketine dönen Tirrun, doldurulmuş senetle 6 yıl sonra 80 bin faiziyle birlikte 140 bin TL'lik borçla icraya verildi. Tirrun da araç kiraladığı kişilerin kendisine boş senet imzalatıp, dolandırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

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"ÜZERİMDEKİ ARABAMA HACİZ KOYULDU"

Emre Tirrun, "Üniversite döneminde 80-90 liralık bir günlük araç kiraladım. Otomobili sağ salim teslim ettim. Aradan 6 yıl geçtikten sonra telefonuma gelen mesajla şok oldum. Kimseye borcum yoktur. Zor şartlarda okuyan biriydim. 2021 yılı ekim ayına doğru hakkımda düzenlenen 140 bin TL'lik senet nedeniyle tüm hesaplarıma, üzerimdeki arabama haciz koyuldu. Gerek özel hayatım gerek sosyal hayatım sarsıldı. Birçok yere başvuru yaptık. Senetteki imzanın bana ait olmasından dolayı çıkar yol bulamadık. Savcılığa giderek dolandırıldığımı söyleyerek, suç duyurusunda bulundum. Bu kişilerin mağdur ettiği tek kişinin ben olmadığımı öğrendim. Benimle birlikte birkaç kişi daha var, aynı kişiler tarafından dolandırılan" dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli
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