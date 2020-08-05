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2020 Temmuz/Aralık bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2020 11:28 | Son Güncelleme

Askerlik görevini bedelli yapacakların merakla beklediği 'Bedelli askerlik ücreti belli oldu mu?' sorusu yanıt buldu. 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik tutarı belli oldu. İşte 2020 yılı Temmuz/Aralık dönemi bedelli askerlik tutarı...

2020 Temmuz/Aralık bedelli askerlik ücreti belli oldu! İşte yeni fiyat

Bedelli askerliğe ilişkin fiyat güncellemesi yapıldı. Bütçe ve Mali Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu hesaplamaya göre 2020 yılı Temmuz/Aralık döneminde bedelli askerlik ücreti 37 bin 70 lira olarak belirlendi. 21 gün eğitim alacak olan bedelli askerler 37 bin 70 lirayı ilgili banka hesabına yatırması gerekiyor. Dövizle askerlik yapacak olanlar ise 5563 euroya bedelli askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacaklar.

KATSAYI ARTTI

Bedelli askerlik ücreti hesaplanırken katsayı dikkate alınıyor. Ocak/Haziran döneminde katsayı 0.146061 iken Temmuz/Aralık döneminde 0.154461 olarak gerçekleşti.

TEMMUZ/ARALIK DÖNEMİ BELLİ ÜCRETİ 37 BİN 70 LİRA

Ocak/Haziran döneminde bedelli askerlik 35 bin 54 lirayken Temmuz/Aralık döneminde 37 bin 70 lira oldu.

Dövizle askerlik Ocak/Haziran döneminde 5261 euroyken, Temmuz/Aralık döneminde 5563 euro oldu.

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