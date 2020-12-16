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  4. ABD'de Noel babanın Covid-19 testi pozitif çıktı, 50 çocuğa uyarı gitti

ABD'de Noel babanın Covid-19 testi pozitif çıktı, 50 çocuğa uyarı gitti

16.12.2020 10:53 | Son Güncelleme:
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ABD'de Noel babanın Covid-19 testi pozitif çıktı, 50 çocuğa uyarı gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nin Georgia eyaletinin Ludowici bölgesinde 10 Aralık'ta düzenlenen bir Noel programında en az 50 çocuğa Covid-19 bulaşmış olabileceği bildirildi.

Long County Ticaret Odası tarafından düzenlenen etkinlikte ağaç aydınlatmasının yanı sıra çocuklar, Noel baba ile fotoğraf da çektirmişti.

Ancak törenden sadece iki gün sonra Noel Baba ve eşinin koronavirüs testlerinin sonucu pozitif çıktı.

Bir kent yetkilisi, Noel Baba ve eşinin program sırasında herhangi bir belirti göstermediğini dile getirdi.

Long County'de öğrencilerin gittiği okullar ise çocukların semptom göstermesi halinde evde kalmaları ve yeni yıl tatili bitinceye kadar karantinada olmalarını istedi.

Bu arada Georgia'daki olay, Noel baba ziyareti dolayısıyla yaşanan koronavirüs bulaşması hadisesi ilk değil.

Geçtiğimiz günlerde Belçika'da Noel Baba kıyafetleriyle bakımevini ziyaret eden bir kişinin burada 118 kişiye Covid-19 bulaşmasına sebep olduğu ortaya çıkmıştı.

Belçika basınındaki haberlere göre, Anvers kenti yakınlarındaki yaşlı bakımevinde kalan kişilerden birinin oğlu, Noel Baba kıyafetleri giyerek beraberindeki birkaç yakınıyla yaklaşan Noel öncesinde bakımevi sakinlerini ziyaret edip, onlara moral vermek istedi. Ziyaretten sonra "Noel Baba" ile temas eden bakımevi sakinlerinden bazıları Covid-19 belirtileri göstermeye başladı. İlk olarak 45 kişinin virüs kaptığı açıklandı ancak bu sayı giderek yükseldi. Yetkililer, bakımevinde kalan 98 kişiyle, burada çalışan 20 kişinin Covid-19'a yakalandığını, bu tür bir ziyaretin salgınla mücadele tedbirleri kapsamında yasak olduğunu açıkladı. Bakımevinde vakaların artması üzerine ortaya çıkan ziyaret gününe ait fotoğraflarda birçok kişinin maskesiz olduğu görülmüştü.

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