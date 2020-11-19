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Acı olay! Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

19.11.2020 20:26 | Son Güncelleme:
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Acı olay! Havuza düşen kardeşini kurtardı, kendisi ve arkadaşı boğuldu

Konya'nın Ereğli ilçesinde, elma bahçesinde bulunan 5 metre derinliğindeki havuza düşen işçilerden Suriye uyruklu Muhammed İsyhayman'ı (17) kurtaran ağabeyi Ali İshayman (20) ve Osman Kardaş (30) boğuldu.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi'nde bir elma bahçesinde meydana geldi. Elma bahçesinde çalışan işçilerden Ali İshayman, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre derinliğindeki sulamada kullanılan havuza düştü.

Durumu fark eden ağabeyi Muhammed İshayman ve mesai arkadaşı Osman Kardaş, havuza girip Ali İshayman'ı kurtardı.

Ancak havuzdan çıkamayan 2 kişi, suyun dibine batıp gözden kayboldu. Bunun üzerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verildi.

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Denizden cansız bedeninin çıkarıldığını görünce koştularDenizden cansız bedeninin çıkarıldığını görünce koştular

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Havuzun suyu boşaltıldıktan sonra İshayman'ı kurtaran ağabeyi Muhammed İshayman ve Osman Kardaş'ın cansız bedenine ulaşıldı.

İki kişinin cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

(DHA)


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