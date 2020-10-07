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Denizden cansız bedeninin çıkarıldığını görünce koştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 15:43 | Son Güncelleme

Ordu’nun Altınordu ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulan bir kişi hayatını kaybetti. Yakınları, cansız bedenin sudan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirerek, denize koştu.

Denizden cansız bedeninin çıkarıldığını görünce koştular

Olay, ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’da üniversite eğitimi alan 18 yaşındaki Beytullah Esen, dolaşmak için Aybastı ilçesinden Altınordu’da bulunan akrabalarının yanına geldi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Akrabaları ile birlikte serinlemek için denize giren Beytullah Esen, şiddetli dalgaların etkisiyle suya kapılarak, gözden kayboldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su altı arama ekipleri yaklaşık yarım saat süren arama çalışmalarının ardından Esen’in bedenini sudan çıkarttı.

ordu

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER

Bu sırada Beytullah Esen’in bedeninin denizde bulunmasının bildirilmesi üzerine olay yerinde bekleyen yakınları sinir krizi geçirdi. Esen’in hareketsiz bedeni sudan çıkartılırken, denize koşan yakınlarına çevredeki güvenlik ve sağlık ekipleri müdahale etti.

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TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sudan çıkartılan Beytullah Esen, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Esen, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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(İHA)

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