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'Aldatıyorsun' dedi, tüfekle öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 18.12.2018 17:13 | Son Güncelleme

Konya'da pompalı tüfekle göğsünden vurulan ve kanlar içinde caddedeki trafik polislerinden yardım isteyen Suriye uyruklu Esme El Hüseyin (20), tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayda kullanılan tüfeğin evin arkasında boş ahırda toprağa gömülü olarak bulunması üzerine Esme El Hüseyin'in eşi Abdülmelik El Faki (21) ve El Faki'nin ablası Gusun El Faki’yi (26) gözaltına aldı. El Faki'nin, ifadesinde, kendisini aldattığı için eşiyle tartıştıklarını ve öldürdüğünü söyledi.

'Aldatıyorsun' dedi, tüfekle öldürdü!

Olay, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Alaaddin Kap Caddesi üzerinde meydana geldi. Göğsünden pompalı tüfekle yaralanan Esme El Hüseyin, kanlar içinde evinden çıkıp cadde üzerinde rutin yol kontrol uygulaması yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Esme El Hüseyin, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

TÜFEK TOPRAĞA GÖMÜLÜ BULUNDU

Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, genç kadının ölümünün ardından kağıt toplayarak geçimini sağlayan eşi Abdülmelik El Faki'ye olayın nasıl gerçekleştiğini sordu. El Faki'nin aldattığı için eşiyle tartıştıklarını ve bu sırada eşinin kendisini vurduğunu ileri sürdü. El Faki'nin çelişkili ifadesi ve tedirgin davranışları üzerine evde bulanan El Faki'nin ablası Gusun El Faki'ye de olayın nasıl gerçekleştiğini sordu. Gusun El Faki de, olayı tam görmediğini, kardeşi Abdülmelik El Faki'nin tüfeğini saklaması için kendisine verdiğini ve korktuğu için de tüfeği ahırda toprağa gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine iki kardeş gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA

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