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Alternatifbank çalışma saatleri: Alternatifbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

30.01.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde bankalar müşterilerine internet bankacılığı ve mobil bankacılık gibi farklı platformlardan hizmet sunuyor olsa da, işerini yüz yüze halletmeyi seçen müşteriler oldukça fazladır. Bu müşteriler için banka çalışma saatleri merak konusudur. Ülkemizde pek çok şubesi yer alan Alternatif Bank çalışma saatleri de kullanıcıları tarafından sık sorulan sorulardan birisidir. Alternatif Bank saat kaçta açılıyor? Alternatif Bank cumartesi günü açık mı?

Alternatifbank çalışma saatleri: Alternatifbank şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Türkiye de sıklıkla tercih edilen, pek çok şubesi yer alan Alternatif Bank günümüzde internet bankacılığı ve mobil bankacılık hizmeti sunuyor olsa da bazı işlemler için şubeye gidilmesi gerekir. Kimi zaman gerekmese bile müşteriler işlerini kendileri şubede bulunarak yüz yüze halletmeyi seçebilir. Bu gibi durumlarda müşteriler Alternatif Bank çalışma saatlerine önceden bakmak isteyeceklerdir. Alternatif Bank şube çalışma saatleri nedir?

Alternatif Bank saat kaçta açılıyor?

Alternatif Bank ülkemizde pek çok müşterisi olan bankalardan birisidir. Bankaya erkenden gitmek sıra beklememek isteyen müşteriler için Alternatif Bank'ın açılış saatini bilmek önemlidir. Alternatif bank çalışma saatleri sabah 09.00 itibarıyla başlamaktadır. Bayram ve özel günler gibi durumlarda Alternatif bank açılış saati değişiklik gösterebilse de genek olarak 09.00 şeklindedir

Alternatif Bank öğle arasını 12.30 - 13.30 saatleri arasında yapmaktadır. Öğle aralarında şubeleri hizmet vermemektedir. Bazı özel günlerde değişebilse de genel olarak şube çalışma saatleri 09.00 - 17.00 aralığındadır.

Alternatif Bank saat kaçta kapanıyor?

Alternatif Bank kapanış saatini bilmek müşteriler için oldukça önemlidir. Bankanın resmi sitesinde çalışma saatleri 17.00 da bitecek şekilde belirtilmiştir. Kutlama ve tatillerde, özel durumlarda değişiklik göstere bilse de Alternatif Bank kapanış saati genel olarak 17.00 şeklindedir.

Alternatif Bank cumartesi günleri açıkmı?

Yabancı sermayeli bankalkar arasında yer alan Alternatif Bank, cumartesi günleri kapalıdır. Hafta sonları hizmet vermeyen bankalar arasında yer almaktadır. Alternatif bank şubeleri müşterileri için hafta içlerinde hizmet vermektedir. Son zamanlarda dijital bankacılık çok daha ön plana çıkmış olsa bile şubeye gidecek olan vatandaşlar için Alternatif bank çalışma saatleri şu şekildedir:

  • Pazartesi 09:00–12:30, 13:30–17:00
  • Salı 09:00–12:30, 13:30–17:00
  • Çarşamba 09:00–12:30, 13:30–17:00
  • Perşembe 09:00–12:30, 13:30–17:00
  • Cuma 09:00–12:30, 13:30–17:00
  • Cumartesi Kapalı
  • Pazar Kapalı
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