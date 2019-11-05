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Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:25 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddia edilen Ufuk Özüdoğru, “cebir, tehdit veya hile kullanarak çocuğu hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 3 yıl 9 ay hapse çarptırıldı. “Basit yaralama” suçundan ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

Aracına erik çekirdeği atan çocuğu dövmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki M.Y.K.’yı feci şekilde döven Ufuk Özüdoğru’nun(27), “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “yaralama” suçlarından 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Anadolu 67. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Ufuk Özüdoğru ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"SANIĞIN TUTUKLANMASINI İSTİYORUZ"

Duruşmada söz alan müşteki avukatı Selcen Tatlısuluoğlu, “Sanığın sabıkalı geçmişi vardır. Sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istiyoruz.” dedi.

“ERİK ÇEKİRDEĞİ DEĞİL TAŞ ATILDI"

Sanık avukatı söz alarak, “Hürriyeti tahdit suçunun unsurları oluşmamıştır. Müvekkil mağduru güvenli bir şekilde bırakmıştır. Ayrıca sabit ikamet sahibidir. Israrla belirtmek istediğimiz diğer husus, atılan parçaların erik çekirdeği değil taş olmasıdır. Çocuklar ağza alınmayacak küfürler etmişlerdir. Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyoruz. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.

Bunun üzerine müşteki avukatı, “Sanık kendi isteğiyle değil üçüncü bir kişinin müdahalesiyle çocuğu bırakmıştır. Sanığın savunması, suçtan kurtulmaya yönelik, samimi olmayan savunmadır. Sanığın ‘yaralama’, ‘hırsızlık’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından sabıkası vardır.” diyerek sanığın tutuklanmasını istedi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Ufuk Özüdoğru hakkında ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan önce 3 yıl hapis cezası verdi. ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçunun çocuğa karşı işlendiğini belirten mahkeme sanığın cezasını 6 yıla çıkardı. Suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirten mahkeme sanık Ufuk Özüdoğru’yu 3 yıl 9 ay hapse çarptırdı.

‘BASİT YARALAMA' SUÇUNDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, sanık hakkında her ne kadar ‘basit yaralama’ suçundan dava açılmışsa da, ‘basit yaralama’ suçunun ‘hürriyeti tahdit’ suçunun içerisinde kaldığını ve ‘basit yaralama’ suçundan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Tuzla’da 28 Nisan 2019 tarihinde iddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte erik toplayıp yiyen 11 yaşındaki M.Y.K., yola atılan çekirdeklerin aracına geldiğini iddia eden Ufuk Özüdoğru tarafından tekme tokat darp edilmişti. Küçük çocuğa ‘beni diğer arkadaşlarının yanına götür’ diyen Özüdoğru, M.Y.K.’yı alarak ormanlık alana doğru götürmüştü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sanık Ufuk Özüdoğru’nun, “cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “basit yaralama” suçlarından 4 yıl 6 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: İHA

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Tuzla erik çekirdeği

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Emsal olsun,bu ve bunun gibi insan görünümlü magandalara...
az bile vermişler seviyesize
o kadar cinayet işleyen işleten vurgun yapan kişiler , kadın sokak ortasında bıcaklayanlar serbest bu adam hapis cezası yatacak vay ülkemin adaletine.. adalet varsa herkese eşit ve adil olmaı
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