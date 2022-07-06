HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Astım hastalarının asla yememesi ve mutlaka yemesi gereken besinler

Astım hastalarının asla yememesi ve mutlaka yemesi gereken besinler

06.07.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akciğer hastalıkları arasında en sık rastlanan hastalıkların başında yer alan astım, solunum yollarını tıkayan ve nefes almayı zorlaştıran kronik bir hastalıktır. Birçok hastalıkta olduğu gibi astım hastalığında da beslenme tarzınız hastalığın seyrini etkileyen en önemli unsurlardandır. Kötü beslenme astım semptomlarını kötüleştirirken, iyi beslenme ise hastalığı önlemeye yardımcı olabilir. İşte astım hastalarının mutlaka yemesi ve asla yememesi gereken yiyecekler.

Astım hastalarının asla yememesi ve mutlaka yemesi gereken besinler

Akciğerlerinizdeki küçük hava yollarının daralmasına yol açan hastalık olan astım, günlük yaşamınızı olumsuz şekilde etkileyebilir. Sadece sizi enerjisiz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda uykunuzu bölerek bağışıklığınızı azaltabilir ve diğer hastalıklara karşı duyarlı hale getirebilir.

iStock-1071558828

Astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek belirli bir besin yoktur. Ancak kötü beslenme astım semptomlarınızı kötüleştirebilir, iyi yemek ise hastalığı önlemeye yardımcı olabilir.

AKDENİZ DİYETİNİN ÖNEMİ

Araştırmalar, C ve E vitaminleri, beta-karoten, flavonoidler, magnezyum, selenyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketen kişilerin astım oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bir araştırmaya göre, üzüm, elma ve domates gibi kuruyemiş ve meyvelerin yüksek olduğu bir Akdeniz diyeti yiyerek büyüyen çocukların astım semptomlarına sahip olma olasılığı daha düşüktü.

iStock-853048930

ASTIM HASTALIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

Astımınız varsa, sağlıklı bir beslenmeyi tercih etmeniz gerekmektedir. Yeterince taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller ve bakliyat yemelisiniz. Ayrıca somon, ton balığı, sardalye ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler astım hastaları için faydalı olabilir.

iStock-517667890

Pirinç, dolmalık biber, brokoli, pancar, patates, havuç, methi yaprağı, kişniş yaprağı, taze soğan, soğan, sarımsak, zencefil, portakal, çilek, üzüm, armut, nar, kivi ve kiraz da dönüşümlü olarak beslenme programınızda yer almalı.

ÖKSÜRÜĞÜ VE HIRILTIYI AZALTMAK İÇİN...

Astım nedeniyle hava yollarında oluşan şişliği azaltmak için süt, yumurta ve portakal suyu gibi D vitamininden zengin besinler tüketin. Muz potasyum içerir ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

Erkeklerin en büyük sorununa çare oluyor! Sıcak suya koy iç: Yatak odanız renklenecekErkeklerin en büyük sorununa çare oluyor! Sıcak suya koy iç: Yatak odanız renklenecek

Fındık, hardal yeşillikleri, brokoli ve lahana gibi E vitamini açısından zengin besinler öksürüğü ve hırıltıyı azaltır. Elmalar ve üzümler, doğada iltihap önleyici olan flavonoidler ve selenyum adı verilen antioksidanlar içerir. Meyve ve sebzelerle dolu bir Akdeniz diyeti, antienflamatuar özellikleri nedeniyle astım hastaları için iyidir.

ASTIM HASTALIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN YİYECEKLER

Öksürük ve iltihaplanma gibi semptomları daha da kötüleştirebilecekleri için abur cubur, yağlı, işlenmiş ve konserve gıda tüketiminizi azaltın.

iStock-865972662

Kola, gazlı içecekler, kekler, hamur işleri, şekerler, tatlılar, meyve suları ve yapay tatlandırıcılar, koruyucular ve aromalar içeren diğer yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

KURUTULMUŞ MEYVELERDEN UZAK DURUN

Kurutulmuş elma veya başka meyveler yemeyin. Çünkü kuru meyvelerin korunmasına yardımcı olan sülfitler astımınızı kötüleştirebilir ve akciğer tahrişine yol açabilir. Alkol, salamura sebzeler ve şişelenmiş limon suyunda bile sülfit bulunur. Bu nedenle, onlardan kaçınmanız gerekir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...
BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...BioNTech'e dava açıldı! Kovid-19 aşısı için...
Son anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlıkSon anket sonuçları paylaşıldı! İlk 3 partinin oy oranlarında dikkat çeken yakınlık
Anahtar Kelimeler:
astım belirtileri astım bronşit belirtileri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Türk-İş Başkanı Atalay canlı yayında maaşını açıkladı

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Koronavirüs kabusu... Vakalar artışa geçti, uzmanlardan uyarı geldi! Kurban Bayramı'na dikkat...

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Zamlı maaşların yatacağı tarihler belli oldu!

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

İstanbul'daki ünlü AVM'nin kadınlar tuvaletinde iğrenç olay! Yabancı uyruklu kişi yakalandığında....

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

Mahalle ayağa kalktı! Her yerde aranırken bakın nereden çıktı

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

''O kadar ateşliyim ki gerçek işimin ne olduğuna inanamıyorlar''

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Şoke eden açıklama! ''Sırf ayaklarım kokmuyor diye...''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.