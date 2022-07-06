Astım hastalarının asla yememesi ve mutlaka yemesi gereken besinler

Akciğerlerinizdeki küçük hava yollarının daralmasına yol açan hastalık olan astım, günlük yaşamınızı olumsuz şekilde etkileyebilir. Sadece sizi enerjisiz bırakmakla kalmaz, aynı zamanda uykunuzu bölerek bağışıklığınızı azaltabilir ve diğer hastalıklara karşı duyarlı hale getirebilir.

Astım semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilecek belirli bir besin yoktur. Ancak kötü beslenme astım semptomlarınızı kötüleştirebilir, iyi yemek ise hastalığı önlemeye yardımcı olabilir.

AKDENİZ DİYETİNİN ÖNEMİ

Araştırmalar, C ve E vitaminleri, beta-karoten, flavonoidler, magnezyum, selenyum ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler tüketen kişilerin astım oranlarının daha düşük olduğunu gösteriyor. Bir araştırmaya göre, üzüm, elma ve domates gibi kuruyemiş ve meyvelerin yüksek olduğu bir Akdeniz diyeti yiyerek büyüyen çocukların astım semptomlarına sahip olma olasılığı daha düşüktü.

ASTIM HASTALIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

Astımınız varsa, sağlıklı bir beslenmeyi tercih etmeniz gerekmektedir. Yeterince taze meyve, sebze, kepekli tahıllar, baklagiller ve bakliyat yemelisiniz. Ayrıca somon, ton balığı, sardalye ve keten tohumu gibi omega-3 yağ asitleri açısından zengin besinler astım hastaları için faydalı olabilir.

Pirinç, dolmalık biber, brokoli, pancar, patates, havuç, methi yaprağı, kişniş yaprağı, taze soğan, soğan, sarımsak, zencefil, portakal, çilek, üzüm, armut, nar, kivi ve kiraz da dönüşümlü olarak beslenme programınızda yer almalı.

ÖKSÜRÜĞÜ VE HIRILTIYI AZALTMAK İÇİN...

Astım nedeniyle hava yollarında oluşan şişliği azaltmak için süt, yumurta ve portakal suyu gibi D vitamininden zengin besinler tüketin. Muz potasyum içerir ve akciğer fonksiyonlarını iyileştirir.

Fındık, hardal yeşillikleri, brokoli ve lahana gibi E vitamini açısından zengin besinler öksürüğü ve hırıltıyı azaltır. Elmalar ve üzümler, doğada iltihap önleyici olan flavonoidler ve selenyum adı verilen antioksidanlar içerir. Meyve ve sebzelerle dolu bir Akdeniz diyeti, antienflamatuar özellikleri nedeniyle astım hastaları için iyidir.

ASTIM HASTALIĞINI OLUMSUZ ETKİLEYEN YİYECEKLER

Öksürük ve iltihaplanma gibi semptomları daha da kötüleştirebilecekleri için abur cubur, yağlı, işlenmiş ve konserve gıda tüketiminizi azaltın.

Kola, gazlı içecekler, kekler, hamur işleri, şekerler, tatlılar, meyve suları ve yapay tatlandırıcılar, koruyucular ve aromalar içeren diğer yiyeceklerden kaçınılmalıdır.

KURUTULMUŞ MEYVELERDEN UZAK DURUN

Kurutulmuş elma veya başka meyveler yemeyin. Çünkü kuru meyvelerin korunmasına yardımcı olan sülfitler astımınızı kötüleştirebilir ve akciğer tahrişine yol açabilir. Alkol, salamura sebzeler ve şişelenmiş limon suyunda bile sülfit bulunur. Bu nedenle, onlardan kaçınmanız gerekir.



