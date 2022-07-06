Erkeklerin en büyük sorununa çare oluyor! Sıcak suya koy iç: Yatak odanız renklenecek

Doğadaki her besin faydalarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı için olmazsa olmazların başında gelen besinler hem hastalıklara karşı korur hem de farklı özellikleri ile gücünüze güç katar.

Cinsel yaşamın en büyük tehditlerinden biri olan libido düşüklüğünü afrodizyak etkili besinler tüketerek yükseltebilirsiniz. Onlarca farklı faydası olan besinlerden bazıları ise yatak odanızı şenlendirecek. İşte cinsel hayatınıza renk katacak, afrodizyak etkili besinler.

GİNSENG

Geleneksel Çin tıbbında binlerce yıldır kullanılan ginseng aslında bir kök. Bilimsel araştırmalar sayesinde cinsel isteği artırdığı ortaya çıkaran ginseng aynı zamanda erkeklerin en büyük sorunlarından sertleşme sorunu tedavisi için iyi gelebileceği öne sürülüyor. Kan damarları ve dokulardaki oksidatif strese koruyarak ve nitrik oksit üretimini arttırarak erkeklerde cinsel sağlığı koruyor, cinsel gücü artırıyor, erkeklerin gizli sorunu sertleşmeye tedavi sunuyor. Çiğ halde tüketilebileceği gibi, hafifçe buhar pişirilip yumuşatılabilir. Aynı zaman sıcak suyla demlenerek çayını da yapabilirsiniz. Taze dilimlenmiş ürünü sıcak suya ekleyip birkaç dakika bekleyerek Ginseng çayı hazırlayabilirsiniz.

ZENCEFİL

Başta eski Mısır olmak üzere antik çağlardan beri libidoyu tetiklediği için kullanılan zencefil, cinsel isteği de artırıyor. Bu nedenle yediklerinize ya da içtiklerinize biraz da olsa zencefil katabilirsiniz.

LAHANA

İçindeki bazı enzimler cinsel gücü artırıyor. Araştırmalar lahana yiyen erkeklerin yüzde 90'ının aşırı cinsel istek duyduğunu kanıtlıyor.

BAL

Balda bol miktarda B vitamini bulunur ve testosteron için B vitamini gereklidir. Ayrıca kadınlarda cinsellik hormonu olan östrojen salgılanmasını da düzenler.

VANİLYA

Hamur işlerinde kullanılan vanilya hoş kokusuyla adeta peşinden sürüklüyor. Lezzeti ve kokusu dışında vanilya hem bedeni hem de sinirleri güçlendirir, cinsel gücü artırır.

SARIMSAK

Doğal antibiyotik sarımsak glikoz ile protein, kalsiyum, fosfor, demir ve A, B, C vitaminleri açısından zengindir. Cinsel gücü artırır; ancak doğru kullanılmadığında da partnerinizi kaçırır. Sarımsağı tercih ederken unutmamanız gereken şey, asla çiğ tüketmemek.

FINDIK

E vitamini içeren fındık, cinsel gücü artırmaya yardımcı oluyor. Fındık, içerdiği tüm maddelerle bedensel ve zihinsel yorgunlukları gidermede de etkili.

KIRMIZI BİBER

Mutluluk hormonu endorfin üretimini destekleyen "capsaicin" adlı bileşeni içeriyor. Çalışmalar, bu bileşenin kan dolaşımını ve kalp atışını hızlandırdığını, bunun da cinsel performansa etki ettiğini ortaya koydu.

İNCİR

Erkeklerin cinsel gücünü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir, cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak.

ÇİLEK

Lezzetli olduğu kadar cinsel yaşamda da etkili olan çilek neredeyse her derde deva olan. Afrodizyak etkisi bulunan çilek aynı zamanda cilde de iyi geliyor.

KEREVİZ

Çeşitli iç salgı bezlerine tesir eder ve onların faaliyetlerini artırır. Erkeklerde cinsel faaliyeti arttırarak vakitsiz iktidarsızlığı önler. Özellikle 30'lu yaşlarda mutlaka yiyin.

MAYDANOZ

Maydanoz tam anlamıyla bir vitamin deposu. Özellikle içindeki B12 vitamini cinsel gücü artırır. Ayrıca stresi azalttığı için psikolojik sorunlardan dolayı cinsel problem yaşayanlara da yardımcı olur.



