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Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine olası harekat için flaş açıklama: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacak

07.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir operasyona ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır" dedi. Bakan Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler" ifadelerini kullandı.

Bakan Akar'dan Suriye'nin kuzeyine olası harekat için flaş açıklama: Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacak

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tahıl yüklü gemilerin Ukrayna limanlarından çıkışlarına yönelik çalışmalara ilişkin soru üzerine Akar, dünyanın birçok bölgesindeki insanların gıdaya ulaşımı açısından bunun önemli bir konu olduğunu belirtti.

"TÜRKİYE KOORDİNE EDİYOR"

Türkiye'nin bu konudaki çabalarına vurgu yapan Bakan Akar, "Bunun bir an önce sonuçlanmasına gayret gösteriyoruz. Rusya ve Ukrayna ile görüşüyoruz, BM ile görüşüyoruz sonuç olarak da bu konunun çözümü için uğraşıyoruz. Bununla ilgili epey bir ilerleme sağlandı. Nasıl yapılacak, mayınlar nasıl temizlenecek, kim yapacak, koridor nasıl oluşturulacak, kim refakat edecek gibi teknik planlamalara yönelik konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.

Bu konudaki sorumluluğun büyük oranda Türkiye'de olup olmayacağına yönelik soruya Akar, "Şu anda Türkiye olarak biz koordine ediyoruz." yanıtını verdi.

Bununla ilgili Türkiye'de bir görüşme takviminin oluşturulup oluşturulmayacağına ilişkin soruya ise "Olabilir. Geçen cumartesi günü bununla ilgili BM'den bir yetkili ile Bakanlığımızdaki bir arkadaşımız görüştü. Taraflarda çözüm iradesi olduğu için süreç ilerliyor" karşılığını veren Akar, başka bir gazetecinin "Konunun tıkandığı nokta neresi" sorusu üzerine, "Güven. Herkes karşılıklı olarak bir şeylerden emin olmak istiyor. Biz de o güvenin temin edilmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEF ORASI"

Suriye'nin kuzeyine olası bir operasyona yönelik soru üzerine Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz, ilkeli davranıyoruz. Tüm faaliyetlerimizde olabildiğince ilkeli, açık, şeffaf ve uluslararası hukuka uygun davranıyoruz. Diyoruz ki 'biz hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlayacağız'. Bizim derdimiz bu. Hudutlarımızı ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden, sınırlarımızda herhangi bir şekilde bir oluşumu istemiyoruz. Buna 'terör koridoru', 'terör oluşumu' ne denirse denilsin. Nitekim, 2016'dan itibaren başlandı ve terör koridorlarını parçaladık. Bundan sonra da orada herhangi bir oluşuma müsaade etmeyeceğimizi ifade ettik."

Türkiye'nin terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla devam ettiğini dile getiren Akar, "Başta Irak ve Suriye olmak üzere tüm komşularımızın toprak bütünlüğüne ve egemenlik haklarına saygılı olduğumuzu her zaman söylüyoruz. Kimsenin toprağında gözümüz yok. Bizim yaptığımız faaliyetler tamamen hudutlarımızın, vatandaşlarımızın güvenliği içindir. Bu amaca ulaşabilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri görevinin başında, milletinin emrindedir." açıklamasında bulundu.

"KİMSE BİZE ENGEL OLMASIN"

"Terörist neredeyse hedef orası" anlayışıyla artan şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Akar, "Milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan bu terör belasından kurtaracağız. Bununla ilgili azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz. Bu konuda kimse karşımıza çıkmasın, bize engel olmaya kalkmasın. Bizim tek hedefimiz teröristler. Kürtler, Araplar bizim kardeşimiz. Siviller ve çevreye zarar gelmemesi için alınması gereken her türlü tedbiri hem planlama hem icra safhasında aldığımız ve bu konuda yaptıklarımız ortadadır. Diğer hiçbir ordunun yapmadığı kadar hassas olduğumuzu herkes biliyor." dedi.

Bir gazetecinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olası bir operasyonun hedefinin Tel Rıfat ve Münbiç olacağına yönelik açıklamalarını hatırlatması üzerine Akar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği, bize yönelik taciz, saldırı girişimleri bu iki bölgeden yoğunlaşmış durumda. Biz saldırı girişimlerine misliyle karşılık veriyoruz. Daha ötesi gerektiğinde de gerekeni yapmaya hazırız." diye konuştu.

Operasyonun zamanlamasına yönelik soruya da Akar, "Yeri ve zamanı geldiğinde gereken neyse yapılacaktır." karşılığını verdi.

AA

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Hulusi Akar
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