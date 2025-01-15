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Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar! "Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız"

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
15.01.2025 19:47
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile ortak basın toplantısı düzenliyor. Fidan, "Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Zaman terör silah ve şiddetten arınma zamanı" diye konuştu.

Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar! "Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyorlar.

İşte Fidan'ın açıklamalarından satır başları;

"Suriye halkının kendi ayakları üzerinde durmasına yardımcı olmalıyız. Siyasi ve insani meseleleri değerlendirdik. Türkiye olarak tecrübelerimizi aktarmaya hazırız.

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Suriye'ye yaptırımlar kaldırılmalı. THY uçuşları yakında Suriye'ye başlayacak.

Esad rejimi terör ihraç etti. Yeni yönetimin terörle mücadeledeki azminden memnuniyet duyuyoruz. Terör örgütleriyle mücadele konusunda diğer ülkelerle bir işbirliğimiz var.

Bölgenin geleceğinde teröre yer yoktur. Suriye'nin parçalanmasına asla izin vermeyeceğiz. Zaman terör silah ve şiddetten arınma zamanı. Zaman barış ve refah zamanı. Bu konuda Türkiye gerekli adımları atmaya muktedirdir.

Anahtar Kelimeler:
Hakan Fidan dışişleri bakanı
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