HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bangladeş’te bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

Bangladeş’te bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

27.06.2021 23:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bangladeş’in başkenti Dakka’da bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş’te bir binada meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

Polisten yapılan açıklamada, başkent Dakka’nın Moghbazar bölgesindeki bir binada henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Patlamada, 7 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, hastaneye kaldırılan 50’ye yakın kişiden 10’unun hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Miami'de çöken 12 katlı binada ölenlerin sayısı 9'a çıktıMiami'de çöken 12 katlı binada ölenlerin sayısı 9'a çıktı

ÖLENLERİN ARASINDA ÇOCUKLAR DA VAR

Patlama anında iki yolcu otobüsünün patlayan binanın önünden geçmekte olduğunu ifade eden görgü tanıkları, ölenlerin arasında çocukların da bulunduğunu söyledi.

Patlamada, çevredeki bazı binaların ağır hasar gördüğü kaydedildi. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Çöken 12 katlı binada ölü sayısı arttıÇöken 12 katlı binada ölü sayısı arttı
Anahtar Kelimeler:
patlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

Kaporayı verip devrini aldıkları arabayla ortadan kayboldular!

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Mutlaka çıplak şekilde kontrol edin

Acun bana söyleyince...

Acun bana söyleyince...

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik soluğu tatilde aldı! Plaj pozları

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Marmaris'te orman yangını! Bir personel şehit oldu

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

Komşuları buldu! 2 çocuk babası adam hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

25 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

"Katarlılar tıp fakültelerine sınavsız ve ücretsiz girecek" iddiasına MSB'den yanıt

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Turkovac'tan sonra bir müjdeli haber daha

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.