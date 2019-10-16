HABER

Bilim insanları "bulaşıcı hastalıklar" için buluştu

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.10.2019 14:30 | Son Güncelleme

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği ev sahipliğinde düzenlenen "BUHASDER Kongresi ve 8. Tepecik Enfeksiyon Günleri"nde "İklim Değişikliği ve Enfeksiyonlar", "Afet ve Kriz Durumlarında Enfeksiyonlara Yaklaşım" ve "Göç ve Enfeksiyon" gibi konularda oturumlar yapılıyor

İZMİR (AA) - Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği (BUHASDER) ev sahipliğinde düzenlenen "BUHASDER Kongresi 2019 ve Tepecik 8. Enfeksiyon Günleri" İzmir'de başladı.

İzmir'in Selçuk ilçesindeki bir otelde düzenlenen kongreye, farklı disiplinlerden 529 yerli ve yabancı bilim insanı katılıyor. Kongrede, "İklim Değişikliği ve Enfeksiyonlar", "Afet ve Kriz Durumlarında Enfeksiyonlara Yaklaşım" ve "Göç ve Enfeksiyon" konularında oturumlar gerçekleştiriliyor. Kongre süresince katılımcılara HIV enfeksiyonları, salgın yönetimi, yoğun bakımda hasta bakımı, antibiyotik yönetimi gibi konularda kurslar verilecek.

BUHASDER Başkanı Prof. Dr. Şükran Köse, yaptığı açıklamada, sağlığı bütüncül yaklaşımla ele aldıklarını ve kongreye hekimlerin yanı sıra birçok farklı disiplinden bilim insanını konuk ettiklerini anlattı. BUHASDER'in koruyucu hekimliği ön plana çıkaran bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirten Prof. Dr. Köse, kadınlar ve çocuklara öncelik vererek tüm toplumu bulaşıcı hastalıklar konusunda eğitmeyi hedeflediklerini aktardı.

Kongre kapsamında 5 kurs, 36 konferans, 36 oturum düzenleneceğini ifade eden Prof. Dr. Köse, bilimsel yayınlarla da dernek faaliyetlerini kalıcı hale getirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

- "Bir grup hastalık var ki Türkiye'de görülme riski artacak"

Ege Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kirami Ölgen, yaptığı açıklamada, kongrenin konularından olan iklim değişikliğinin insan sağlığını etkileyen önemli faktörlerden biri olduğuna işaret ederek şunları söyledi:

"İnsan eliyle olan bir değişiklik olan sera gazlarının artışı, iklimin ısınması anlamına geliyor. Sıcak iklim alanının genişlemesiyle tropikal hastalıkların görülmesi riski de artıyor. Bir grup hastalık var ki Türkiye'de görülme riski artacak. Bu konuyla ilgili çeşitli senaryolar var. Şu an görülmeyen bazı hastalıkların uzun vadede gündeme gelme ihtimali olabilir."

BUHASDER Kongresi ve 8.Tepecik Enfeksiyon Günleri, 20 Ekim'de sona erecek.

Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın! Cep telefonu kullanırken bu hatayı sakın yapmayın!
VI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’daVI. Türk Tıp Dünyası Kurultayı İstanbul’da
Prof. Dr. Turunç: "Prostat kanseri her evrede tedavi edilebilir"Prof. Dr. Turunç: "Prostat kanseri her evrede tedavi edilebilir"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BUHASDER bulaşıcı hastalıklar Enfeksiyon

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Kredi kartlarıyla ilgili önemli karar

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan duyurdu! Grip aşıları risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Risk grubundakilere ücretsiz verilecek

Sağlık Bakanlığı'ndan 'sağlık raporu' düzenlemesi! Yürürlüğe girdi

Vatandaşlar dikkat! Bir yıl geçerli olacak

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 3 bin 732 internet sitesine erişim yasağı

Yüzlercesine yasak geliyor

Ayakta stres kırığına dikkat!

Röntgende belli olmuyor! En sık ayakta görülüyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca belli dönemlerde çocuklarda göz taraması yapılacağını açıkladı

81 ile gönderildi! Çocuklar 1'inci sınıfa başlamadan önce...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk üç kanser ilacının daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı

Üç kanser ilacı daha geri ödeme listesine alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.