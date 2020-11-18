Bilim Kurulu Üyesi Prof. Ateş Kara'dan endişelendiren sözler! '3 hafta tam kapanmamız gerekir'

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, hiç kimsenin dışarı çıkmadığı bir tabloda rakamları aşağı çekebileceğimizi vurguladı.

Koronavirüsle mücadeleye ilişkin kritik değerlendirmeler yapan Prof. Dr. Kara'nın açıklamalarından öne çıkan noktalar özetle şöyle:

"ÇOK BÜYÜK BİR DALGA GELİYOR"

Aslında gerçekten çok büyük bir dalga geliyor veya tepe noktasında büyük bir dalga yaşıyoruz şu anda. Bütün dünya ülkeleri demeyelim ama birçok ülkede bizim de dahil olarak çok hızlı bir yükseliş görülüyor.

Dünya geneline baktığımız zaman ABD son iki haftadır bu güne kadar gördüğü en yüksek rakamları gördü. Avrupa'ya baktığımız da salgının en yüksek rakamları geçen haftadan bu yana görülüyor. Bizi korkutan durum düne göre bugünün rakamları çok yüksek. Katlanarak yükseliyor.

Aslında böyle bir hızlı yükselme dönemine İtalya Şubat ayında görmüştü, biz Nisan ayında görmüştük. Bu dönemde ise Nisan ayına göre daha yüksek. Önümüzdeki dönem bizi daha tedirgin ediyor. Mutlak ve mutlak daha tedbirler almamız gerekiyor.