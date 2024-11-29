BİM'e evcil hayvan ürünleri geliyor! 29 Kasım 2024 BİM Aktüel Kataloğu burada

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Evcil hayvan ürünleri, pijama takımları, pratik mutfak gereçleri ve dahası... BİM Aktüel Kataloğu'nun 29 Kasım 2024 Cuma tarihli sayısı yine dopdolu! Bim Cuma Aktüel Kataloğu'nu incelemek ve BİM aktüel ürünleri görmek için yazımızı okumaya devam edin...

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Evcil hayvan ürünlerinde indirimler var

Sizin için evcil hayvan ürünleri kategorisinde seçtiklerimiz

Kedi ve köpek mamaları indirime girdi, burada!

Fakir Dikey Süpürge 1975 TL!

Sizin için elektronik kategorisinde seçtiklerimiz

Fakir'den Electrolux'e elektrikli süpürgelerdeki indirimlerden yararlanmak için buraya göz atabilirsiniz.

Gülümseten Kasım kapsamında indirimde olan akıllı televizyon modellerini burada inceleyebilirsiniz.

Her mutfağın ihtiyacı ürünlerde avantajlı fiyatlar

Sizin için mutfak kategorisinde seçtiklerimiz

Mutfakta harikalar yaratmanızı sağlayacak ürünleri görmek için buraya tıklayın.

Stanley termoslar indirimde, burada.

Pijama takımı, termal tayt, nevresim ve dahası

Sizin için ev yaşam kategorisinde seçtiklerimiz

Ev giyimde rahatlık arayanlar için indirimdeki pijama takımları burada!

Karaca, TAÇ, Bella Maison... Nevresim takımları da indirimde! Ürünleri incelemek için buraya tıklayın.

Çocukları sevindirecek oyuncaklar burada

Sizin için oyuncak kategorisinde seçtiklerimiz

Çocuklarınızın keyifle oynayacağı oyuncaklarda Gülümseten Kasım'a özel fiyatlar burada!

Bu içerik 29 Kasım 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.