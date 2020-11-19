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Bursa'dan acı haber! Pencereden düştü ve...

19.11.2020 22:29 | Son Güncelleme:
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Bursa'dan acı haber! Pencereden düştü ve...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde dördüncü kattaki evinin penceresinden düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Orhangazi’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, kızının evde olduğu bir esnada dördüncü kattaki evlerinin penceresinden düşen Süheyla Ata (50) ağır yaralandı.

Kızı tarafından fark edilen Ata için olay yerine ambulans çağrıldı. Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Süheyla Ata burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİ VE 2 ÇOCUĞU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayı haber alan Süheyla Ata’nın eşi Ramiz Ata ve 2 çocuğu hastanede gözyaşlarına boğuldu. Polis talihsiz kadının pencereden nasıl düştüğüne ilişkin inceleme başlattı.

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