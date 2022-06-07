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  4. Can kayıplı kazalar bile meydana gelmişti! Yaya yolunu işgal eden scooter'lara plaka geliyor

Can kayıplı kazalar bile meydana gelmişti! Yaya yolunu işgal eden scooter'lara plaka geliyor

07.06.2022 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını ile beraber kullanımı oldukça artan e-scooter'lar trafiğe mahkum olmak istemeyenlerin en çok kullandığı ulaşım aracı haline geldi. Bu yoğunluk da beraberinde bir takım sorunları getirdi. Can kayıplı kazalar bile meydana geldi. Yapılacak yeni bir düzenleme ile scooter'lara plaka takılacağı konuşuluyor.

Can kayıplı kazalar bile meydana gelmişti! Yaya yolunu işgal eden scooter'lara plaka geliyor

Elektrikli scooter kullananlar arttıkça şikayetler de artıyor. Ne kurallar ne de cezalar şikayetlerin önüne geçemiyor. Scooter'lar için yeni düzenlemeler bekleniyor.

PLAKA SİSTEMİ GÜNDEMDE

Habertürk TV'de yer alan habere göre son yıllarda elektrikli scooter'ların trafikte daha da görünür olması beraberinde bir dizi kuralları da getirdi. Scooter'ların nerede ve kaç km hızla kullanılacağı belirlendi. Şimdi ise gündemde plaka var.

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Hukukçu Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu konuyla ilgili "Plaka kullanımında fayda var. Bir kayıt altına alınması, iki kullananı tespit etmek için kullanılabilir. Son bir haftada üç kazaya tanık oldum. Plaka sayesinde hangi scooter'ın çarptığını tespit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş "2-3 kere kaza atlattım. Çılgınca biniyorlar. Saygısızca insanların üzerine sürüyorlar." derken bir sürücü ise "Yollara aniden çıkıyorlar. Kurallara uymuyorlar." diyerek şikayetlerini dile getirdi.

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