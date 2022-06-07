Can kayıplı kazalar bile meydana gelmişti! Yaya yolunu işgal eden scooter'lara plaka geliyor

Elektrikli scooter kullananlar arttıkça şikayetler de artıyor. Ne kurallar ne de cezalar şikayetlerin önüne geçemiyor. Scooter'lar için yeni düzenlemeler bekleniyor.

PLAKA SİSTEMİ GÜNDEMDE

Habertürk TV'de yer alan habere göre son yıllarda elektrikli scooter'ların trafikte daha da görünür olması beraberinde bir dizi kuralları da getirdi. Scooter'ların nerede ve kaç km hızla kullanılacağı belirlendi. Şimdi ise gündemde plaka var.

Hukukçu Doç. Dr. Yılmaz Yazıcıoğlu konuyla ilgili "Plaka kullanımında fayda var. Bir kayıt altına alınması, iki kullananı tespit etmek için kullanılabilir. Son bir haftada üç kazaya tanık oldum. Plaka sayesinde hangi scooter'ın çarptığını tespit edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Bir vatandaş "2-3 kere kaza atlattım. Çılgınca biniyorlar. Saygısızca insanların üzerine sürüyorlar." derken bir sürücü ise "Yollara aniden çıkıyorlar. Kurallara uymuyorlar." diyerek şikayetlerini dile getirdi.

