Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet Bahçesi açılışında açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Esenler'de Millet Bahçesi açılışında vatandaşlara sesleniyor.

Erdoğan'ın açıklamaları:

Esenler, 31 Mart'ta sandıkları patlatmaya var mıyız? Yaklaşık 600 yıldır bizim olan bu şehri bize çok görenler olduğunu biliyoruz.

FIRAT'IN DOĞUSUNA OPERASYON



Zeytinlik operasyonu yaptık, Afrin'i yaptık, Sincar'ı yaptık. Onların açtıkları çukurlara onları gömüyoruz, gömmeye devam edeceğiz. Teröristler benim milletimin başına bela olmaktan çıkacak.

FATİH PORTAKAL'IN SÖZLERİNE SERT TEPKİ



Bay Kemal, Gezi olaylarındaki gibi bir şeyler yapmaya tevessül edersen, TV ekranında kendini bilmez, haddini bilmez birilerinin sokağa davet etmesiyle bir iş yapabileceğini zannediyorsan bu millet 15 Temmuz'da sokakları nasıl dar ettiyse yine dar ederiz, bunu böyle bilesin.



