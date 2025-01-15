HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

15.01.2025 17:17
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi kabul etti. İki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve işbirliğinin süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya Başbakanı Dibeybe'yi kabul etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Türkiye için Libya'da meşru muhatabın Milli Birlik Hükümeti olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye ile Libya arasında enerji, güvenlik ve denizcilik başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Libya'nın ortak çıkarlarının korunması için yakın temas ve işbirliğinin süreceğini kaydetti.

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Narin Güran'ın evindeki DNA izlerinin kime ait olduğu ortaya çıktı!

Türkiye'yi sarsan polis katliamının sırrı çözüldü

Türkiye'yi sarsan polis katliamının sırrı çözüldü

6 marka 12 model! Hyundai, Ford, Fiat, TOGG... İşte 2025'te ÖTV muafietiyle alınacak arabalar

6 marka 12 model! Hyundai, Ford, Fiat, TOGG... İşte 2025'te ÖTV muafietiyle alınacak arabalar

Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Çalışanlar, emekliler, şoförler, sanatçılar, gündelikçiler... Hepsinin prim tutarları arttı! SGK tamamını duyurdu

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

Katliamı yapan polis çıktı! 2 ilde ölü sayısı 5'e yükseldi... Başka bir ile cinayet işlemeye giderken yakalandı

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'hediye Audi' iddiası: "Ona bunları soracak mısınız?"

İmamoğlu'ndan Isparta Belediye Başkanı ile ilgili 'hediye Audi' iddiası: "Ona bunları soracak mısınız?"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Her adımda konfor! Fiyatlar en dipteyken bu fırsatı kaçırmayın

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

Casio'nun en havalı modellerinden! 1500 TL'ye alınabilecek en iyi saat

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.