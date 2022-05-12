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Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Ali İhsan Su ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

12.05.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün, Resmi Gazete'de bazı Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında yapılan atamalar yayımlandı. Çıkan haberlerin ardından Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Ali İhsan Su ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? soru ve konu başlıkları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Ali İhsan Su ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu?

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Resmi Gazete'de yayımlanan 'atama kararları' sonrası merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su kimdir? Ali İhsan Su ne mezunu? Hangi görevlerde bulundu? Ayrıntılar haberimizde...

DİYARBAKIR VALİSİ ALİ İHSAN SU KİMDİR?

Ali İhsan Su 25 Haziran 1959 yılında Konya'da dünyaya geldi.

Ali İhsan SU, Üniversite öncesi eğitimini Konya'da tamamlamıştır.
İ.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1985 yılında mezun olup, master eğitimini bitirdikten sonra 1988 yılında İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girmiştir.

Bitlis-Ahlat İlçesi Kaymakam Vekilliği yapan Ali İhsan Su, 76. dönem Kaymakamlık kursunu bitirerek, kurucu kaymakam olarak Ankara-Evren İlçesi Kaymakamlığına atanmıştır. Evren İlçesinin İlk Kaymakamı olarak İlçe kuruluşunu tamamlamıştır.

ALİ İHSAN SU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Daha sonra Diyarbakır-Çermik İlçesi Kaymakamlığı, Hakkâri İli Vali Yardımcılığı, Afyon-Çay İlçesi Kaymakamlığı, Bilecik-Söğüt İlçesi Kaymakamlığı, Samsun-Terme İlçesi Kaymakamlığı, Hatay-İskenderun Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuştur.

1989 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 1 yıllık süre ile İngiltere'ye mesleki inceleme ve staj programı için gönderilen Ali İhsan SU, Valilik düzeyinde birçok takdir ve teşekkür belgesi almış olup, ayrıca çalıştığı İl ve İlçenin sivil toplum kuruluşlarından da çeşitli ödüller almıştır.

1985 yılında bitirdiği Siyasal Bilgiler Fakültesinin ardından İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsünde Kamu Yönetimi dalında master yapmış ve Kamu Yönetimi Uzmanı unvanı almıştır.

İçişleri Bakanlığının düzenlemiş olduğu AB Fonları, Afet Yönetimi, İnsan Hakları, Sınır Mevzuatı, Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma, Yerel Yönetim Reformları, Yönetim ve Denetim v.b. konularda hizmet içi eğitim kurslarına katılmış ve başarı ile tamamlamıştır.

2006 yılında kabul edilen '1700 Sayılı Dâhiliye Memurları Kanunu'na eklenen ek 3.maddesine ve ilgili yönetmeliğin hükümlerine istinaden 'Birinci Sınıf Mülki İdare Amiri' statüsüne yükselmiştir.

Ali İhsan Su şu anda Diyarbakır Valisi olarak görevini sürdürmektedir.

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Diyarbakır
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