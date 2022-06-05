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Düğün konvoyunda şaşkına çeviren anlar! Damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı

05.06.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de düğün konvoyunda şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Gelin aracının önünü kesen otomobilin sürücüsüne damat tepki gösterdi. Sürücü ile damadın tartışması kavgaya dönüşürken, gelin ve çevredekiler tarafları ayırmaya çalıştı. Bu anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonları ile görüntülendi.

Düğün konvoyunda şaşkına çeviren anlar! Damat kavga etti, gelin ayırmaya çalıştı

Şaşkına çeviren olay, Düzce D-100 Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkinde meydana geldi. Şehir merkezi istikametindeki düğün konvoyunda bir sürücü gelin aracının önüne geçerek yolu trafiğe kapatmaya çalıştı. Damat, araçtan inerek, yolu kapatmaya çalışan kişiye tepki gösterdi.

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Tartışmanın büyümesiyle konvoydaki diğer araç sürücüleri de kavgaya dahil oldu. Gelin ve tarafların yakınları da araçtan inerek tarafları ayırmaya çalıştı.

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Bir süre kavga eden taraflar, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Kavga anları çevredekiler tarafından saniye saniye kaydedildi.

(DHA)

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Düzce
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