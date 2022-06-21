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Elon Musk ile oğlu arasında soğuk rüzgar! Cinsiyetini ve adını değiştiriyor: "Hiçbir bağım kalmasını istemiyorum"

21.06.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk sık sık teknoloji alanında imza attığı yenilikler veya devasa servetiyle gündeme gelse de pek bilinmeyen bir yönü de oğlu Xavier Alexander Musk ile arasındaki gerginlik. Gerginlik yeni bir boyut kazandı ve Xavier Alexander Musk, hem cinsiyetinin hem de adının değiştirilmesi için yasal talepte bulundu ve "Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve onunla hiçbir bağım kalmasını istemiyorum" dedi.

Elon Musk ile oğlu arasında soğuk rüzgar! Cinsiyetini ve adını değiştiriyor: "Hiçbir bağım kalmasını istemiyorum"

SpaceX ve Tesla'nın kurucusu Elon Musk, son zamanlarda Twitter'ı satın alma süreciyle gündemdeki yerini koruyor. Ancak dünyanın en zengin insanlarından biri olan Musk, bu kez oğlunun cinsiyet ve ad değişikliği talebiyle gündeme geldi.

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"ARTIK BİYOLOJİK BABAMLA YAŞAMIYORUM"

Elon Musk ile Musk'tan 2008'de boşanan Justine Wilson'ın oğlunun hem isim değişikliği hem de yeni cinsiyet kimliğini yansıtan yeni bir doğum belgesi için dilekçesi mahkemeye sunuldu.

Kısa süre önce 18 yaşına giren eski Xavier Alexander Musk, mahkemeden cinsiyetini kadın olarak değiştirmesini ve yeni adını kaydetmesini istedi.

Xavier Alexander Musk, "Artık biyolojik babamla yaşamıyorum ve onunla hiçbir bağım kalmasını istemiyorum" diyerek dikkatleri çekti.

Musk'ın oğlu ile babası arasındaki anlaşmazlığa ilişkin başka bir açıklama yapılmadı.

"TRANSLARI KESİNLİKLE DESTEKLİYORUM AMA..."

Elon Musk mayısta ülke genelindeki eyaletlerde transeksüel haklarını sınırlayacak bir dizi yasayı destekleyen Cumhuriyetçi Parti'ye desteğini açıklamıştı.

Musk, 2020'de yaptığı bir açıklamada trans bireylerin tercih ettikleri zamirlere değinirken "Transları kesinlikle destekliyorum ama tüm bu zamirler estetik bir kâbus" demişti.

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Elon Musk
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