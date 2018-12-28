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Fatih Portakal'a soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 16:19 | Son Güncelleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Fatih Portakal'a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FOX TV haber sunucusu Fatih Portakal hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık'tan yapılan açıklamada, Fatih Portakal hakkında, 10 Aralık'ta FOX TV ana haber bülteninde sarf ettiği sözleriyle ilgili "suç işlemeye alenen tahrik" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Program CD'sinin celbi için RTÜK'e müzekkere yazıldığı ifade edilen açıklamada, "O tarihten itibaren Cumhuriyet Başsavcılığımıza çeşitli yerlerden gönderilen 16 şikayet, bu soruşturmayla birleştirilmiş olup soruşturma devam etmektedir." denildi.

AA

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fatih portakal soruşturma

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Okuyucu Yorumları 169 yorum
A Haber Erkan Tan ı şikayet etsek bağımsız yargı işlem yaparmı acaba
@blood0915 erkan tan devlete mi küfür ediyor millete mi ? PKK yımı destekliyor ?
Savcılar oluk oluk kan akıtırız diyene sözde gazeteci erkan tan denen yalakanın gezicilerin kafalarını keseceksin demesi savcılara normal geliyor
gerizekali vatanseverle haini ayirt et once
@tahsin.ozkara vatanseveri dindarı her şeyi siz biliyorsunuz aslında bir b.. bildiğiniz yok.
medyayı da susturun demokrasi bitti yazık
Muhalefete 7/24 kufretnek , hakaret etnek, alenen tehdit etmek suç değil..
@cerkes_1982_esstp 17 yıldır sandıktan ümidi kesip saldırarak muhalif yapan kişilikler demokrasiden,cumhuriyetten, adaketten, laiklikten kısacası hiçbir şeyden anlamaz bu güruhlar
terörist başı fetoye ne istedinde vermedik hocam dön artık bitsin bu hasret diyen adam için neden soruşturma açılmıyor
@jomba sen ve seni beğenenlerde beyin! fetö tescillenmeye başladıktan sonra veya tescillendikten sonra kim ittifak yaptıysa onlara dava açılması gerek,
Valla savcı larımızı tebrik ediyorum bakalım ne zaman alenen vatana ihanet edenler hakkında soruşturma başlatacaklar merak ediyorum
Ülkede hukuk mu kaldı ? adalet mi !
Onlar ihanet edenlere dokunmuyor
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