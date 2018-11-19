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Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 13:16 | Son Güncelleme

FOX TV Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Sabah gazetesine tepki gösterdi. Portakal, haşemayla havuza girmesine izin verilmeyen genç kızın haberini verirken olayla hiçbir ilgisi olmadığı halde fotoğrafının haberde yer almasına sert tepki gösterdi.

Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Sabah gazetesi, haşemayla havuza girmesine izin verilmeyen genç kızın haberini verirken olayla hiçbir ilgisi olmayan Fatih Portakal’ın da resmini koyup o sitede oturduğunu yazdı.

Gazeteci Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından Sabah gazetesine tepki gösterdi.

fatih-portakal-ic

İsminin Sabah gazetesi tarafından skandalla anılmasına tepki gösteren Fatih Portakal twitter hesabından yaptığı açıklamada o haberi yalanladı.

Portakal "TR’de gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor? İsmimi geçirmenizdeki makul gerekçe ne olabilir?Olay 21 Temmuz 2018’de olmuş,oysa ben 5 ay oncesinde taşınmıştım o siteden. Gazetenin içinde vicdanlı insanlar var ki ‘affetsin’ diye haber gönderiyorlar" dedi.

İŞTE PORTAKAL'IN O TWEET'İ:

portakal-twitter

Sosyal medya kullanıcıları da Sabah gazetesinin bu haberine tepki gösterdi:

sosyal-medya-tepki


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Okuyucu Yorumları 25 yorum
Boşuna çabalamayın Fatih Portakala çamur atamazsınız çok denediniz hepsi fos çıktı. Doğru haberi Fatih portakalın sayesinde izliyoruz.
Belli canım şehir hastane haberlerinde gibi değil mi
bunlara alışık olmalısın, nede olsa herzaman yaptığın şeyler bunlar fatih...
sizin gibileri yüzünden bu ülkede ön yargı tavan yapmış
Adam olan adami izler, satin alinmis medyayi degil. Fatih bey adamdir.
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