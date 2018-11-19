Fatih Portakal'dan Sabah gazetesinin haberine sert tepki: Ben o siteden 5 ay önce taşındım

Sabah gazetesi, haşemayla havuza girmesine izin verilmeyen genç kızın haberini verirken olayla hiçbir ilgisi olmayan Fatih Portakal’ın da resmini koyup o sitede oturduğunu yazdı.

Gazeteci Fatih Portakal ise sosyal medya hesabından Sabah gazetesine tepki gösterdi.

İsminin Sabah gazetesi tarafından skandalla anılmasına tepki gösteren Fatih Portakal twitter hesabından yaptığı açıklamada o haberi yalanladı.

Portakal "TR’de gazetecilik mesleği kimileri tarafından nasıl rezil hale getiriliyor? İsmimi geçirmenizdeki makul gerekçe ne olabilir?Olay 21 Temmuz 2018’de olmuş,oysa ben 5 ay oncesinde taşınmıştım o siteden. Gazetenin içinde vicdanlı insanlar var ki ‘affetsin’ diye haber gönderiyorlar" dedi.

İŞTE PORTAKAL'IN O TWEET'İ:

Sosyal medya kullanıcıları da Sabah gazetesinin bu haberine tepki gösterdi:



