Dünyanın en beğenilen kadını! Sosyal medya fenomeni Bryce Adams, sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği anları paylaşınca servet kazandı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Florida eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki OnlyFans fenomeni Bryce Adams, kariyerine kamera önünde müstehcen pozlarını paylaşarak başladı. Kısa sürede 8 milyon beğeniye ulaşan gönderileri sayesinde Adams, aylık kazancını üç haneli rakamlara ulaştırdı. İlk başlarda eğlenmek için OnlyFans hesabını açtığını dile getiren Adams, kısa sürede gelirini katlandırdı.

“FİKİRLERİMİZİ TARTIŞTIK”

Eğlenmek için OnlyFans sayfası açtığını anlatan Adams, “İlk gece fotoğraflarımızı 62 dolara (yaklaşık 1.153 TL) sattım. Bu hemen kullanıcıların dikkatini çektik. Yürüyüşe çıktık ve OnlyFans üzerine biraz araştırma yaptık. Sonunda fikirlerimizi tartıştık ve sektöre girmeye karar verdik. Başlangıçta sadece eğlenceli ve sıradan bir şeydi. Platformda iş yapmak, hayatımızı paylaşmak gibi bir niyetimiz yoktu. Çok kısa sürede popüler olduk ve platformun zirvesine doğru yolumuza devam ettik” dedi.

Sosyal medya hesaplarından tamamen kendi gerçekliğini paylaştığını anlatan Adams, “Sayfalar benim gerçek günlük hayatım. Antremanlarımı, kedilerimi, spor salonumu, arkadaşlarımızı, kısaca hayatımızda olan her şeyi paylaşıyoruz. Yasadışı hiçbir şeye ve OnlyFans hizmet şartlarına aykırı olan hiçbir şeye katılmam." diye konuştu.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgili gösterdiğini belirten Adams, “En çok beğenilen sayfa olmak harika hissettirdi. İnsanların beğeneceği içeriği sağlamak bizim elimizde ve ne gördüklerini ve buna nasıl değer verdiklerini belirlemek onların elinde. En çok beğenilen sayfa olmak başlangıçta beklediğimiz bir şey değildi, ancak kesinlikle gurur duyduğumuz bir şey. Ayrıca, çeşitli hayır kurumlarına 70.000 doların üzerinde bağışta bulunduğumuz antrenmanlarımda sık sık yardım amaçlı canlı yayınlar yapıyoruz. Bununla gerçekten gurur duyuyorum!" ifadelerini kullandı.