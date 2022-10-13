Porno film yıldızı o günleri anlattı: Mesleğini ilk duyduğunda benden utanan babam menajerim oldu

Popüler bir porno yıldızı olan Granger, yetişkin film sektöründeki kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediğini anlattı. Kariyerine egzotik bir striptizci olarak başlayan ancak kısa süre sonra yetişkin film sektörüne geçti ve henüz yirmili yaşlarının başındayken önde gelen prodüksiyon şirketleriyle film çekiyordu.

1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

Şimdi 27 yaşında olan Amerikalı model, Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçiye ulaştı ve OnlyFans kanalı için özel içerik çekmeye de adım attı. Şimdi her şey güzel olsa da kariyerinin başlarında durum böyle değildi. Granger, babasına yetişkin film sektörüne girdiğini söylediğinde yaşadıklarını anlattı.

''NEYİ YANLIŞ YAPTIM?''

İlk duyduğunda babasının büyük bir utanç yaşadığını ve ölmek istediğini söylediğini açıklayan Granger, babasının aylarca “Ben bir baba olarak neyi yanlış yaptım? Hiçbir baba çocukları için bunu istemez.” dediğini hatırladı. Ancak zaman her şeye ilaç olmayı başardı ve bir süre sonra ilişkilerini yeniden inşa edebildiler.

İŞLER DEĞİŞTİ

Şimdi ise işler tamamen değişti. Granger babasının onun mutlu ve istikrarlı ilerleyişinden gurur duyduğunu aktardı. Bu işe gerçekten istediği için girdiğini ve kimseyi incitmek istemediğini söyleyen Granger, babasının bunun farkına varmasının kendisi için ne kadar önemli olduğuna değindi.

BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

İkili şimdi her zamankinden daha yakın. Babası artık o kadar destekleyici ki, kızının kariyerinde aktif bir rol bile aldı. Granger, “Artık o benim menajerim; tüm mali işlerimi o yönetiyor ve tüm muhasebemi de o yapıyor. Biz bir takım gibiyiz.” diyerek babasıyla çalıştıklarını açıkladı.



