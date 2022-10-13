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Porno film yıldızı o günleri anlattı: Mesleğini ilk duyduğunda benden utanan babam menajerim oldu

13.10.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü bir yetişkin içerik yıldızı olan Kimmy Granger, katıldığı bir podcast yayınında yaptığı samimi açıklamalarıyla gündem oldu. Yetişkin film sektörüne girmesinin geçmişte babasıyla olan iletişimine oldukça büyük zarar verdiğini anlatan genç yıldız, şimdi ise durumun tam tersi olduğunu anlattı.

Porno film yıldızı o günleri anlattı: Mesleğini ilk duyduğunda benden utanan babam menajerim oldu

Popüler bir porno yıldızı olan Granger, yetişkin film sektöründeki kariyerinin aile hayatını nasıl etkilediğini anlattı. Kariyerine egzotik bir striptizci olarak başlayan ancak kısa süre sonra yetişkin film sektörüne geçti ve henüz yirmili yaşlarının başındayken önde gelen prodüksiyon şirketleriyle film çekiyordu.

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1 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

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Şimdi 27 yaşında olan Amerikalı model, Instagram'da 1 milyonun üzerinde takipçiye ulaştı ve OnlyFans kanalı için özel içerik çekmeye de adım attı. Şimdi her şey güzel olsa da kariyerinin başlarında durum böyle değildi. Granger, babasına yetişkin film sektörüne girdiğini söylediğinde yaşadıklarını anlattı.

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''NEYİ YANLIŞ YAPTIM?''

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İlk duyduğunda babasının büyük bir utanç yaşadığını ve ölmek istediğini söylediğini açıklayan Granger, babasının aylarca “Ben bir baba olarak neyi yanlış yaptım? Hiçbir baba çocukları için bunu istemez.” dediğini hatırladı. Ancak zaman her şeye ilaç olmayı başardı ve bir süre sonra ilişkilerini yeniden inşa edebildiler.

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İŞLER DEĞİŞTİ

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Şimdi ise işler tamamen değişti. Granger babasının onun mutlu ve istikrarlı ilerleyişinden gurur duyduğunu aktardı. Bu işe gerçekten istediği için girdiğini ve kimseyi incitmek istemediğini söyleyen Granger, babasının bunun farkına varmasının kendisi için ne kadar önemli olduğuna değindi.

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BİRLİKTE ÇALIŞIYORLAR

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İkili şimdi her zamankinden daha yakın. Babası artık o kadar destekleyici ki, kızının kariyerinde aktif bir rol bile aldı. Granger, “Artık o benim menajerim; tüm mali işlerimi o yönetiyor ve tüm muhasebemi de o yapıyor. Biz bir takım gibiyiz.” diyerek babasıyla çalıştıklarını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
porno film yetişkin
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
babaya bak, parayı görünce 180 derece dönmüş.

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