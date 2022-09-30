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Sosyal medya fenomeni evinin önündeki yolu kalçasıyla işaretledi! Yeni evini böyle kutladı

30.09.2022 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fitness fenomeni Bryce Adams, eşiyle birlikte yeni bir ev satın aldığını sosyal medya takipçilerine ilginç bir şekilde gösterdi. Yeni evinin duyurusunu anahtarlarını göstererek yapmak yerine Adams, satın aldığı yeni mülkünün önündeki yola kalçasıyla işaret bıraktı. Fenomen isim bu anları sosyal medyadan paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medya fenomeni evinin önündeki yolu kalçasıyla işaretledi! Yeni evini böyle kutladı

Yeni bir ev satın aldığını müjdelemek için çoğu kişi mülkünün anahtarlarını paylaşmayı tercih eder. Ancak sosyal medya fenomeni Bryce Adams ilginç bir yöntem seçti ve takipçilerini şaşırtmayı başardı. Fenomen isim kutlama yapmak için evinin hemen önündeki yola beton döktürdü ve üzerine tanga bikinisiyle oturarak kalçasının şeklinin çıkmasını sağladı. Adams’ın paylaşımı kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

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EŞİ VE BİR ARKADAŞI YARDIM ETTİ

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19.4 milyon izlenmeye ulaşan bir TikTok paylaşımında Adams, 12 yıldır birlikte olduğu ise Jay ve bir arkadaşının yardımıyla evlerinin önüne yeni dökülen betona oturdu. Adams gönderisine ise, “Yeni mülkümüze imzamı atıyorum” notunu ekledi.

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Betonun kalçasında tabaka halinde kalmaması için eşinin tuttuğu hortumla yıkanan Adams’ın gönderisine sosyal medya kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı fenomen ismi beton yanması konusunda uyardı. Bütün güvenlik önlemlerini alarak işlemi gerçekleştirdiklerini belirten Adams ise, “İlgilendiğiniz için teşekkürler. Bütün önlemleri aldık” yorumunu yaptı.

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderiye bir kişi, “Bu kesinlikle harika çok yaratıcı” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Mükemmeldi” yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok
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