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Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan şaşırtan açıklama! ''Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum''

24.10.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa, bir erkekle çıkarken asla bir erkekten yapmasını istemeyeceği tek şeyi TikTok hesabında paylaştı. 29 yaşındaki yetişkin içerik üreticisi, bir erkekten asla sosyal medyada diğer kadınların fotoğraflarını beğenmeyi bırakmasını istemeyeceğini iddia ederek tüm takipçilerini şaşkına çevirdi. Khalifa, bunun yerine ondan ayrılıp ortadan kaybolacağını açıkladı.

Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan şaşırtan açıklama! ''Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum''

Bir ilişki sırasında diğer insanların sosyal medya fotoğraflarını beğenmenin saygısızlık olup olmadığı konusunda açılan sosyal medya tartışmasına katılarak fikrini paylaşan Khalifa, 161.000'den fazla beğeni alan gönderisinde fikrini beyan etti ve herkesi şaşırttı.

''KIZGIN DEMİRE ÇIRILÇIPLAK OTURURDUM''

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Genç model gönderisine "Bir erkekten Instagram'da diğer kızların gönderilerini beğenmemesini istemektense, kızgın bir demire çırılçıplak oturmayı tercih ettiğimi söylerken aşırı dramatik davranmıyorum." diye yazdı.

İLİŞKİYİ BİTİRİRDİ

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Gönderisinin açıklama kısmında ise herhangi bir sevgilisinden resimleri beğenmemesini istemek zorunda kalmaktansa ilişkiyi bitirmeyi tercih edeceğini açıkladı. "Sadece bir daha asla haber alınamayacak şekilde ortadan kayboluyorum" diye de ekledi.

ÖVGÜ YAĞDI

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Birçok izleyici, kliple ilgili yorumları beğenerek, flört hayatında daha azına razı olmadığı için Khalifa'ya övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar ise yaşadıkları benzer deneyimi ve kendilerine verdikleri değerden ödün vermeyişlerini anlattı.

TA KENDİSİYDİ

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İlginç bir yorum ise benzer bir şeyi deneyimleyen bir kullanıcıdan geldi. Ancak onun durumu biraz farklıydı çünkü erkek arkadaşından fotoğraflarını beğenmeyi bırakmasını istediği kişi Mia Khalifa'nın ta kendisiydi. Genç kadın, zaten daha sonra ilişkilerinin bittiğini açıkladı.

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Mia Khalifa

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