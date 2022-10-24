Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa'dan şaşırtan açıklama! ''Bunu yapacağıma çırılçıplak kızgın demire otururum''

Bir ilişki sırasında diğer insanların sosyal medya fotoğraflarını beğenmenin saygısızlık olup olmadığı konusunda açılan sosyal medya tartışmasına katılarak fikrini paylaşan Khalifa, 161.000'den fazla beğeni alan gönderisinde fikrini beyan etti ve herkesi şaşırttı.

''KIZGIN DEMİRE ÇIRILÇIPLAK OTURURDUM''

Genç model gönderisine "Bir erkekten Instagram'da diğer kızların gönderilerini beğenmemesini istemektense, kızgın bir demire çırılçıplak oturmayı tercih ettiğimi söylerken aşırı dramatik davranmıyorum." diye yazdı.

İLİŞKİYİ BİTİRİRDİ

Gönderisinin açıklama kısmında ise herhangi bir sevgilisinden resimleri beğenmemesini istemek zorunda kalmaktansa ilişkiyi bitirmeyi tercih edeceğini açıkladı. "Sadece bir daha asla haber alınamayacak şekilde ortadan kayboluyorum" diye de ekledi.

ÖVGÜ YAĞDI

Birçok izleyici, kliple ilgili yorumları beğenerek, flört hayatında daha azına razı olmadığı için Khalifa'ya övgüler yağdırdı. Bazı kullanıcılar ise yaşadıkları benzer deneyimi ve kendilerine verdikleri değerden ödün vermeyişlerini anlattı.

TA KENDİSİYDİ

İlginç bir yorum ise benzer bir şeyi deneyimleyen bir kullanıcıdan geldi. Ancak onun durumu biraz farklıydı çünkü erkek arkadaşından fotoğraflarını beğenmeyi bırakmasını istediği kişi Mia Khalifa'nın ta kendisiydi. Genç kadın, zaten daha sonra ilişkilerinin bittiğini açıkladı.