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Başlarda utangaçtı! ''Porno sektörüne girdiğimden beri binlerce kadınla ilişkiye girdim'

20.10.2022 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin film sektörünün tanınan isimlerinden Johnny Sins yaptığı açıklama ile gündem oldu. Sektörde hızla yükselen ve en popüler isimlerden biri olan 43 yaşındaki ABD'li porno yıldızı, kariyerinin kendisi için bir rüya olduğunu ve en çılgın fantezilerini deneyimleme imkanı bulduğunu açıkladı. Sins, samimi açıklamalarıyla dikkat çekti.

Başlarda utangaçtı! ''Porno sektörüne girdiğimden beri binlerce kadınla ilişkiye girdim'

Porno sektörünün en tanınmış erkek yıldızlarından biri olan Johnny Sins, Sexpo Australia 2022'den önce yaptığı açıklamalarıyla dikkat çekti. Sektöre girmeden önceki hayatı ve karakteri, sketöre giriş sebebi ve bu süreçte deneyimledikleri hakkında konuşan Sins, kendisine ilişkin birçok detay paylaştı.

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UTANGAÇTI

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Birçok kişi inanmakta güçlük çekecek olsa da Sins, küçükken nasıl oldukça utangaç olduğunu, kızlarla konuşmakta ve onlara yaklaşmakta ne kadar güçlük çektiğini anlattı. Ancak yetişkin eğlence endüstrisine girdiğinde her şey değişti.

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Başlangıçta sadece daha çok kadınla tanışmak ve cinsel deneyimler yaşamak için sektöre atıldığını söyleyen Sins, sonrasında ne kadar kazançlı olabileceğini fark ettiğini ve buradan ilerlediğini anlattı.

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SEKTÖRDE BAŞARILI BİR İSİMDİ

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Kariyeri süresince 2500'den fazla yetişkin içerik filminde oynayan ve birçok ödül alan yıldız, kariyeri boyunca hayal edemeyeceği sayısız deneyim yaşadığını açıkladı. 2020 yılından beri hayat arkadaşı Kissa Sins ile kurduğu kendi yapım şirketi bünyesinde üretim yapmaya devam eden Johnny,

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