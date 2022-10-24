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Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

24.10.2022 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Mia Malkova 11.1 milyon Instagram takipçisiyle iç çamaşırlı cesur bir pozunu paylaşarak hayranlarından tam not aldı. Hayranlarıyla etkileşimi seven ve Instagram hesabını aktif bir şekilde kullanan Malkova, melek kanatları taktığı iç çamaşırlı pozuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Yetişkin film sektöründe kısa sürede ünlenmeyi başaran Mia Malkova, milyonlarca takipçisine sahip sosyal medya paylaşımları sayesinde de gündem oldu. 29 yaşındaki fenomen isim yaz boyunca bikinili paylaşımlarıyla tam not almıştı. Bu kez beyaz çiçek desenli transparan iç çamaşırı takımını beyaz melek kanatlarıyla tamamlayan Malkova’nn gönderisi sosyal medyayı salladı.

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SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

kapak mia malkova

Evinin bahçesinde çekilen pozuna Malkova, “Beni kışkırtma, bunun için çok iyiyim” notunu ekledi. Sevilen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu mükemmel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz derecede güzel” yorumunu ekledi.

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sosyal medya Mia Malkova

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