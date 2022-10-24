Yetişkin film yıldızı Mia Malkova melek kanatlarını taktı! Cesur pozuyla sosyal medyayı salladı

Yetişkin film sektöründe kısa sürede ünlenmeyi başaran Mia Malkova, milyonlarca takipçisine sahip sosyal medya paylaşımları sayesinde de gündem oldu. 29 yaşındaki fenomen isim yaz boyunca bikinili paylaşımlarıyla tam not almıştı. Bu kez beyaz çiçek desenli transparan iç çamaşırı takımını beyaz melek kanatlarıyla tamamlayan Malkova’nn gönderisi sosyal medyayı salladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Evinin bahçesinde çekilen pozuna Malkova, “Beni kışkırtma, bunun için çok iyiyim” notunu ekledi. Sevilen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcıları Malkova’nın güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bir sosyal medya kullanıcısı, “Bu mükemmel” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “İnanılmaz derecede güzel” yorumunu ekledi.



