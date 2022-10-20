Lisedeyken cinselliği yüzünden onu ayıplardı! Şimdi porno film yıldızı oldu ve en büyük hayranı annesi

Sektörde tanınan ve başarılarıyla adından söz ettiren Dior, annesi ile çok yakın olduklarını, onun kendisinin en büyük destekçisi olduğunu ve onu çok sevdiğini söyledi. Ancak durumun hep böyle olmadığına dikkat çekti ve geçmişte iletişimlerinin nasıl olduğunu anlattı.

SEBEBİ ANNESİ

Porno sektörüne yönelmesinin sebebinin annesi olduğunu açıklayan genç kadın, özellikle lise yıllarında cinselliği sebebiyle annesinin sık sık kendisini ayıpladığını ve bunun aslında yangını körükleyen ve onu bu sektöre iten şey olduğunu söyledi. Dior, "Sanırım yıllar içinde işler biraz değişti ve şimdi o benim en büyük destekçim. En iyi arkadaşım gibi ve her şeye çok açık, bu yüzden artık iyiyiz." diye konuştu.

BABASI ONA AŞIK

Gianna, babasıyla işlerin daha zor olduğuna dikkat çekti. Babasının kendisini çok sevdiğini ve neredeyse kızına aşık olduğunu söyleyen genç kadın, ilişkilerinin çok iyi olduğunu ancak babasıyla işine dair konuşmayı tercih etmediğini söyledi. Babasıyla işini paylaşmadan önce zaten 1 aydır sektördeydi ve söylediğinde de sadece onu bilgilendirmiş oldu ve konuyu kapattılar.

FLÖRTÜ ÖNERDİ

Gianna, porno sektörüyle tanışmasının, üniversitedeyken bir çevrimiçi flört programında bir porno yıldızıyla eşleşmesiyle gerçekleşti. İkilinin görüşmesinin ardından, erkek oyuncu Gianna'ya yetişkin içerik endüstrisini denemesini tavsiye etti ve haklı olduğu ortaya çıktı. Çünkü Gianna, şimdiye kadar çalışmaları için 8 endüstri ödülü kazandı.

