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  4. Gelinliğini giydi, Ağrı Dağı'yla evlendi! ''Mesaj vermek istedim''

Gelinliğini giydi, Ağrı Dağı'yla evlendi! ''Mesaj vermek istedim''

27.07.2021 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çatısı olarak bilinen Ağrı Dağı’na tırmanan Dağcı Sevgül Eraslan, sosyal mesaj vermek amacıyla 4 bin 200 metrede gelinlik giyip sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

Gelinliğini giydi, Ağrı Dağı'yla evlendi! ''Mesaj vermek istedim''

Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek dağı olma özelliğini taşıyan Ağrı Dağı’nın yeniden tırmanışa açılmasıyla beraber çok sayıda dağcının uğrak noktası oldu.

Ağrı Dağı’na tırmanmak amacıyla 30 kişilik grupla beraber tırmanışa başlayan Sevgül Eraslan, sırtında taşıdığı gelinliği kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı kınamak amacıyla 4 bin 200 metrede giyerek sembolik olarak Ağrı Dağı ile evlendi.

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''SEMBOLİK OLARAK EVLENDİM''

"Kadınlar yaşarsa hayat yaşar, çocuklar umutluysa gelecek umutludur" diyerek kadınlara ve çocuklara yönelik şiddeti kınamak amacıyla gelinlik giydiğini söyleyen Dağcı Sevgül Eraslan, “Ağrı Dağı ile sembolik olarak evlendim. Çocuklara ve kadınlara yönelik işlenen suçları ve gösterilen şiddeti kınamak istedim. Toplumun bir parçası olarak kadınlara karşı yapılan ayırımcılık ve çocuklara karşı yapılan çeşitli istismarların insan haklarına aykırı olduğunun farkında olunmasını, bu suçların yalnızca suça uğramış bireylerde değil bizlerde de büyük acılar oluşturduğunu ve her birimizde manevi zararlara neden olduğunun farkındayız. Aydınlık bir gelecek için kadınların daha güçlü, çocukların ise daha güven içinde ve yara almadan yarınlara çıkması dileğimizdir. Kadın ve çocukların eğitim haklarının ellerinden alınmaması gerekiyor. Sevgiyle, anlayışla, sabırla toplumda birlik ve düzeni sağlamamız umuduyla. Aydınlık bir günde olalım, gelecek bu günlerin oluşturduğu basamaklarla zaten aydınlanacaktır” şeklinde konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt
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