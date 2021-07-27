Koronavirüs onları da etkiledi! Tayland sokaklarını maymunlar bastı: Yiyecek için savaşıyorlar

Covid-19 karantinası, Tayland'ın orta kesiminde bulunan Lopburi'de hayvanların aç kalmasına neden oldu.

Normal zamanda ziyaretçiler ve yerli halk tarafından beslenen hayvanlar, Covid-19'un üçüncü dalga karantinası nedeniyle şehri istila etti. Yiyecek kıtlığı çeken maymunların birbirleriyle savaştığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

''MAYMUN SELİ GİBİYDİ''

İki rakip maymun çetesinin dakikalarca süren kavgasını görüntüleyenlerden biri, ''Maymunların ciyakladığını duyduğumda tapınağın yakınındaki bir binadaydım. O kadar çok vardı ki hepsi bir aradaydı. Kavgalarını görebiliyordum. Sonra hepsi yola çıktı ve güreşmeye başladı. İlk defa böyle bir şeye tanık oldum. Büyük bir maymun seli gibiydi'' şeklinde konuştu.

YOL, DÖRT DAKİKA ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

İnsanlar arabalarında dakikalarca beklemek zorunda kalırken iki rakip çete maymun, yolu yaklaşık dört dakika trafiğe kapattı.

Veteriner Supakarn Kaewchot, "Maymunlar turistlerin onları beslemesine çok alışkın ve şehir onlara kendi başlarının çaresine bakabilecekleri bir alan sağlamıyor. Turistlerin gitmesiyle daha agresif hale geldiler ve hayatta kalabilmek için yiyecek için insanlarla savaşıyorlar. Binaları işgal ediyorlar ve yerlileri evlerinden kaçmaya zorluyorlar'' dedi.



