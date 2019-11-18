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Gürcistan karıştı! Binlerce kişi parlamento binasını kuşattı!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.11.2019 01:12 | Son Güncelleme

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te toplanan binlerce kişi, seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını öngören değişikliğe destek vermeyen iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'ni protesto etmek üzere sokaklara çıktı.

Gürcistan karıştı! Binlerce kişi parlamento binasını kuşattı!

Tiflis'teki parlamento binasının karşısında toplanan göstericiler, hükümete tepki gösterdi. Göstericiler, hükümetin bir kez daha halka verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü. Eyleme katılan muhalefet partilerinin liderleri de parlamentonun çalışmalarını boykot etti.

Muhalif liderler, yaptıkları açıklamada, bugünden itibaren parlamentonun çalışmasını engellemek için hem parlamento binasını kuşatmaya başladıklarını hem de parlamento karşısında çadırlar kurduklarını söyledi.

Erken seçim yapılmasını talep eden eylemciler, söz konusu seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını istedi.

Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılması yönünde söz verdiğini ancak 14 Kasım'da sözünü tutmayarak halka ihanet ettiğini savundu.

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12 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, birkaç ay önce Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını kabul etmişti. Ancak parti, 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermedi. Bunun üzerine koalisyon hükümetinde yer alan 12 milletvekili istifa etti. Ülkede Gürcü Hayali Partisi ile Georgia Muhafazakar Partisi koalisyonu bulunuyor.

NİSPİ TEMSİL SİSTEMİ KARARI

Tiflis'te haziranda düzenlenen 26. Ortodoks Parlamentolar Arası Genel Asamblesi'nin oturumuna, Rusya heyetindeki Rus Komünist Partisi Üyesi ve Rusya Devlet Duması Milletvekili Sergei Gavrilov'un, parlamento başkanının koltuğuna oturup konuşması üzerine ülkede protestolar başlamıştı.

Haftalarca süren gösterilere katılan protestocuların taleplerinden biri olan seçim sisteminin değişmesi konusu, Gürcistan hükümetince kabul edilmişti.

Gürcü Hayali Partisi Başkanı Bidzina İvanişvili, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, 2020'deki genel seçimlerin çoğunluk sistemi yerine, nispi temsil sistemine göre yapılmasına karar verdiklerini ifade etmişti. (AA)

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Gürcistan Tiflis gösteri

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