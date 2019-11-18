Gürcistan karıştı! Binlerce kişi parlamento binasını kuşattı!

Tiflis'teki parlamento binasının karşısında toplanan göstericiler, hükümete tepki gösterdi. Göstericiler, hükümetin bir kez daha halka verdiği sözü tutmadığını ileri sürdü. Eyleme katılan muhalefet partilerinin liderleri de parlamentonun çalışmalarını boykot etti.

Muhalif liderler, yaptıkları açıklamada, bugünden itibaren parlamentonun çalışmasını engellemek için hem parlamento binasını kuşatmaya başladıklarını hem de parlamento karşısında çadırlar kurduklarını söyledi.

Erken seçim yapılmasını talep eden eylemciler, söz konusu seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını istedi.

Göstericiler, hükümetin birkaç ay önce ülkede genel seçimlerin artık nispi temsil sistemine göre yapılması yönünde söz verdiğini ancak 14 Kasım'da sözünü tutmayarak halka ihanet ettiğini savundu.

12 MİLLETVEKİLİ İSTİFA ETTİ

İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, birkaç ay önce Tiflis'te düzenlenen hükümet karşıtı protestoların ardından seçimlerin nispi temsil sistemine göre yapılmasını kabul etmişti. Ancak parti, 14 Kasım'da parlamentoda düzenlenen oylamada, nispi temsil sistemine destek vermedi. Bunun üzerine koalisyon hükümetinde yer alan 12 milletvekili istifa etti. Ülkede Gürcü Hayali Partisi ile Georgia Muhafazakar Partisi koalisyonu bulunuyor.