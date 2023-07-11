Hande Sarıoğlu tamamen açık sırtıyla poz verdi! Hayranları coştu

Spor spikerliği yaptığı dönem evinde oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Vücuduna dair açık sözlü olan ve yaptırdığı estetikleri saklamayan Sarıoğlu daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hande Sarıoğlu bu sefer sırt dekoltesiyle hayranlarının dikkatini çekti.

Beline kadar inen sırt dekoltesiyle hayranlarını mest eden spikeri görenler kendilerini tutamadı.



Hande Sarıoğlu'nun sütyensiz tarzına "Yeni Wanda Nara", "Sıcaklıklar artar tabi", "Yaktın bizi Hande" yorumları yağdı.



