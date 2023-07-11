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  4. Hande Sarıoğlu tamamen açık sırtıyla poz verdi! Hayranları coştu

Hande Sarıoğlu tamamen açık sırtıyla poz verdi! Hayranları coştu

11.07.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce göğüslerini yaptırdığını anlatan ve "Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyen Hande Sarıoğlu son paylaşımıyla olay oldu. Beline kadar açık olan sırtını paylaşan spikeri gören hayranları coştu. Kimi "Yeni Wanda Nara" dedi kimi "Yaktın yedin bitirdin" dedi.

Spor spikerliği yaptığı dönem evinde oryantal yaptığı anları paylaştığı için işinden olan Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Vücuduna dair açık sözlü olan ve yaptırdığı estetikleri saklamayan Sarıoğlu daha önce "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli" diyerek gündeme bomba gibi düşmüştü.

Hande Sarıoğlu bu sefer sırt dekoltesiyle hayranlarının dikkatini çekti.

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Beline kadar inen sırt dekoltesiyle hayranlarını mest eden spikeri görenler kendilerini tutamadı.

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Hande Sarıoğlu'nun sütyensiz tarzına "Yeni Wanda Nara", "Sıcaklıklar artar tabi", "Yaktın bizi Hande" yorumları yağdı.


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