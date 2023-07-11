Fiyatı 1867 TL'ye düştü! Star Wars LEGO'da kaçırılmayacak fırsat

Star Wars: Obi-Wan Kenobi hayranları ve LEGO tutkunlarını buraya! LEGO Star Wars serisinin en heyecan verici ürünlerinden Scythe şimdi Prime Day fırsatları kapsamında kısa süreliğine indirimde! Star Wars evreninin en sevilen araçlarından Scythe'i tasvir eden tam 924 parçalık bu yapım oyuncağıyla İmparatorluk Engizisyoncuları ile Obi-Wan arasındaki dramatik savaşları canlandırabilirsiniz. Hayal gücünüzü tetikleyip sınırlarınızı zorlayacak ve uzun saatler keyifle vakit geçirmenizi sağlayacak bu sete hazır indirimdeyken bir şans verebilir; hayallerinizin ötesinde bir dünyaya gidebilirsiniz.

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En keyifli boş zaman aktivitesi: Star Wars Engizisyoncu Nakliye Aracı Scythe LEGO

Ürün özellikleri

Engizisyoncu Nakliye Aracı’nın iniş ve uçuş modları için kapanıp açılan kanatları ve iki yaylı atıcısı, ön tarafında da açılan bir erişim rampası bulunur.

Detaylı iç kısma kolay erişim: Kokpitin üstü ve yanları açıldığında minifigürler için bir pilot koltuğu ve iki yolcu koltuğu, ayrıca ışın kılıçları için takma klipsleri görülür.

48 x 28,2 x 7,4 cm boyutlarındaki bu set, yaklaşık 1, 4 kilogram ağırlığındadır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Geminin her paneli açılıp kapanabiliyor, mini figürleri normalde beğenmem ama bunun içindekiler gerçekten güzel yapılmış. Boyutu da gayet büyük, tavsiye ederim."

"Gerekli tüm karakterler var, oldukça büyük ve güzel."

"Gerçekten güzel bir LEGO seti! Tavsiye ederim."

Bu içerik 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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