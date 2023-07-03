Fiyatı 591 TL'ye düştü! Hem spor hem klasik Tommy Hilfiger şapkada indirim

Dayanıklı ve kaliteli pamuk kumaştan üretilmiş uzun ömürlü ve rahat bir şapka herkeste olmalı! İster spor ister klasik giyiniyor olun tarzınız her neyse onu tamamlayacak bir şapka arayışındaysanız Tommy Hilfiger Tommy Jeans Signature CAP Şapka tam da size göre! Tarzınıza uygun şıklığı kolayca elde etmenizi sağlayacak, hem erkekler hem de kadınlar için uygun olan bu ürün vazgeçilmeziniz olmaya aday! Eğer kendinize veya sevdiklerinize şık bir hediye arıyorsanız indirimli fiyatıyla bu şapka tam da ihtiyacınız olan ürün olabilir. Hemen indirimli fiyattan faydalanmak için acele edin, çünkü bu fırsatı kaçırmak istemezsiniz!

Üç ayrı rengiyle her beğeniye uygun: Tommy Hilfiger Tommy Jeans Signature CAP Şapka

Dünyaca ünlü Tommy Hilfiger markası modaya dair kalite ve şıklığı temsil ederken Tommy Jeans Signature CAP Şapka da markanın bu misyonunu en iyi şekilde yansıtıyor. Klasik altı panel tasarımı ve markanın unutulmaz logosundan ilham alan renk seçenekleri ile şapka dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Üstelik şapkanın ön kısmında büyük ve göz alıcı bir Tommy Hilfiger imzası bulunuyor, böylece tarzınızı vurgulamak için mükemmel bir detay elde ediyorsunuz.

Ürün özellikleri

Dayanıklı ve kaliteli %100 pamuk kumaştan üretilmiştir.

Şapkanın ön tarafında büyük ve belirgin bir şekilde Tommy Hilfiger markasının imzası bulunur.

Kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı rengi bulunur.

Şapka, arka kısmında metal tokalarla ayarlanabilir bir kayışa sahiptir, böylece istenilen boyuta uyum sağlayabilir.

Başın şekline uyum sağlayan ve rahat bir oturuş sağlayan yapıya sahiptir.

Hem erkekler hem de kadınlar için uygundur ve günlük kullanım için idealdir.

Kullanıcılar ne diyor?

"Yeni sezon ürün olmasına rağmen diğer sitelerden çok daha uyguna aldım. Kullanışlı, kafaya oturan ayarlanabilir güzel bir şapka."

"Bayıldım, yanımdan ayırmıyorum."

Bu içerik 3 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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