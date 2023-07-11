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Camper, Levi's ve dahası... Prime Day indirimlerinden kaçırmamanız gereken moda ürünleri

10.07.2023 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Moda dünyasının en sevilen markalarında Prime Day'e özel indirimler başladı. Alışveriş tutkunlarının ve moda severlerin yüzünü güldürecek bu indirimleri keşfetmek ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise, o halde sizin için seçtiğimiz markalardaki fırsatları görmeye ne dersiniz?

Camper, Levi's ve dahası... Prime Day indirimlerinden kaçırmamanız gereken moda ürünleri

Gardırobunuzdaki kıyafetlerinizi yenilemek, tarzınızı daha iyi yansıttığına inandığınız parçalarla stilinize yeni bir soluk mu katmak istiyorsunuz? Eğer öyleyse doğru yerdesiniz. Amazon'un efsanevi alışveriş etkinliği Prime Day bugün başladı ve en sevilen moda markalarında %50'ye varan indirimler sunuyor. 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar devam edecek Prime Day indirimlerini kaçırmamak için acele etmelisiniz. Prime Day indirimlerinden yararlanmak için Amazon Prime üyesi olmanız gerektiğini de ekleyelim. Amazon Prime üyesi olmak ve indirimleri keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

1. Puma

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Ürünü İncele

2. Adidas

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Ürünü İncele

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3. Camper

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Ürünü İncele

4. Under Armour

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Ürünü İncele

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5. Jack Wolfskin

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Ürünü İncele

6. Calvin Klein

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Ürünü İncele

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7. Tommy Hilfiger

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Ürünü İncele

8. Levis

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Ürünü İncele

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9. Jack Jones

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Ürünü İncele

10. Koton

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Ürünü İncele

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11. Defacto

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Ürünü İncele

Bu içerik 11 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Prime Day indirimlerine bakmadan geçmeyin!

Modadan elektroniğe Prime Day fırsatlarını görmek için buraya tıklayın.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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