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Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite sırt çantasında 1500 TL indirim

12.06.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İhtiyacınız olan ürünleri satın alırken işlevselliğe ve kaliteye önem verenlerdenseniz doğru yerdesiniz. Uzun yıllar kullanacağınız, bilgisayarınızı ve özel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanıza olanak sağlayan bir sırt çantasına sahip olmak isterseniz dünyaca ünlü seyahat çantası markası Samsonite'ın %39 indirimle satışta olan notebook sırt çantası modeline bir göz atabilirsiniz.

Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite sırt çantasında 1500 TL indirim

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. İşte Samsonite'ın sevilen notebook sırt çantası da bu fırsatlardan biri. Başta iş dünyası olmak üzere, herkesin ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayarlara uygunluğu ile ön plana çıkan bu ürün kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu çantadaki kısa süreli %39 indirimden faydalanmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise gelin detayları birlikte keşfedelim.

"İyi ki aldım." diyeceksiniz: Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Adsız tasarım - 2023-06-12T140837.474

Ürün özellikleri

  • Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutan Easy Pass özelliği
  • Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu, ergonomik sırt paneli ve ayarlanabilir omuz askıları
  • Önde bulunan iki fermuarlı cep, yan cepler ve ana bölmesi ile fazladan depolama alanı
  • Dış kısımda su şişesi cepleri
  • Belge ve kişisel eşyalara uygun iç bölmelerin yanı sıra kalemlik ve cep telefonu tutucusu
  • Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf
  • Alt kısımda yer alan kaymaz destekler
  • Üst kısımda yer alan taşıma kolu
  • 14.1,15.6 ve 17.3 inç dizüstü bilgisayarlar için uygun boyut alternatifleri

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok kaliteli ve güzel model. Bir süre cepleri var. Çok beğendim."

  • "Kesinlikle tavsiye edebilirim. Birçok ağırlığa uzun süre dayanıklı ve taşıması çok rahat. 5 yıldız veriyorum."

  • "Harika ve sürdürülebilir malzemeye sahip, yüksek kaliteli bir sırt çantası. Sadece fiyat biraz yüksek."
Ürünü İncele

Bu içerik 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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