Kalite ve işlevsellik bir arada: Samsonite sırt çantasında 1500 TL indirim

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. İşte Samsonite'ın sevilen notebook sırt çantası da bu fırsatlardan biri. Başta iş dünyası olmak üzere, herkesin ihtiyaç duyduğu dizüstü bilgisayarlara uygunluğu ile ön plana çıkan bu ürün kalitesi ve dayanıklılığıyla öne çıkıyor. Siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu çantadaki kısa süreli %39 indirimden faydalanmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise gelin detayları birlikte keşfedelim.

"İyi ki aldım." diyeceksiniz: Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Ürün özellikleri

Kabloların çanta bölmelerinden geçmesine izin vererek elektronik cihazları çıkarmadan şarjda tutan Easy Pass özelliği

Yumuşak yapıda, rahat ve dayanıklı taşıma kolu, ergonomik sırt paneli ve ayarlanabilir omuz askıları

Önde bulunan iki fermuarlı cep, yan cepler ve ana bölmesi ile fazladan depolama alanı

Dış kısımda su şişesi cepleri

Belge ve kişisel eşyalara uygun iç bölmelerin yanı sıra kalemlik ve cep telefonu tutucusu

Çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıf

Alt kısımda yer alan kaymaz destekler

Üst kısımda yer alan taşıma kolu

14.1,15.6 ve 17.3 inç dizüstü bilgisayarlar için uygun boyut alternatifleri

Kullanıcılar ne diyor?

"Çok kaliteli ve güzel model. Bir süre cepleri var. Çok beğendim."

"Kesinlikle tavsiye edebilirim. Birçok ağırlığa uzun süre dayanıklı ve taşıması çok rahat. 5 yıldız veriyorum."

"Harika ve sürdürülebilir malzemeye sahip, yüksek kaliteli bir sırt çantası. Sadece fiyat biraz yüksek."

Bu içerik 12 Haziran 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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