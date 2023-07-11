Amazon'un Prime Day fırsatları başladı! Binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Alışveriş tutkunları için yılın en heyecan verici günlerinden biri sonunda geldi: Prime Day! Amazon'un bu efsanevi indirim kampanyası sayesinde modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe onlarca kategorideki binlerce ürüne büyük indirimlerle sahip olabilirsiniz. Yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Siz de Prime'ın ayrıcalıklı dünyasına adım atmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Sizin için Prime Day'in ilk gününde öne çıkan markaların indirimlerini derledik. Gelin büyük indirimleri birlikte keşfedelim.
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