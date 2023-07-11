Amazon'un Prime Day fırsatları başladı! Binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Alışveriş tutkunları için yılın en heyecan verici günlerinden biri sonunda geldi: Prime Day! Amazon'un bu efsanevi indirim kampanyası sayesinde modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe onlarca kategorideki binlerce ürüne büyük indirimlerle sahip olabilirsiniz. Yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Siz de Prime'ın ayrıcalıklı dünyasına adım atmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Sizin için Prime Day'in ilk gününde öne çıkan markaların indirimlerini derledik. Gelin büyük indirimleri birlikte keşfedelim.

Spor giyimde rahatlık ve şıklık sunan Adidas'ta %50'ye varan indirim

Ayakkabıdan tişörte, çantadan şapkaya Puma'da %50'ye varan indirim

iPhone, iPad, Airpods, Macbook ve dahası indirimde! Almanın şimdi tam zamanı

Stanley termos ve soğutucu çantalarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, bir ömür kullanın: Camper ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat

Robot süpürgeden airfryera Grundig'te indirim zamanı

Kişisel bakımın olmazsa olmazı: Oral-B ağız bakım ürünlerinde indirim

Yeni ve kaliteli bir müzik deneyimi için Sennheiser, Bang & Olufsen, Klipsch, KEF, Focal kulaklık ve hoparlör ürünlerindeki fırsatları keşfedin

Hem yetişkinler hem çocuklar için LEGO setlerinde indirim

Ebeveynler buraya! Maxi-Cosi Oto koltukları ve bebek arabalarında indirim var

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