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Amazon'un Prime Day fırsatları başladı! Binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

10.07.2023 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sizi karşı konulamaz fırsatlarla dolu ürünlerin dünyasına davet ediyoruz. Amazon Prime Day’inizi kaçırmayın ve alışveriş listenizdeki ürünlere en indirimli fiyatlarla sahip olun. İşte detaylar!

Amazon'un Prime Day fırsatları başladı! Binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Alışveriş tutkunları için yılın en heyecan verici günlerinden biri sonunda geldi: Prime Day! Amazon'un bu efsanevi indirim kampanyası sayesinde modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe onlarca kategorideki binlerce ürüne büyük indirimlerle sahip olabilirsiniz. Yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Siz de Prime'ın ayrıcalıklı dünyasına adım atmak isterseniz buraya tıklayarak Prime üyeliğinizi başlatabilirsiniz. Sizin için Prime Day'in ilk gününde öne çıkan markaların indirimlerini derledik. Gelin büyük indirimleri birlikte keşfedelim.

Spor giyimde rahatlık ve şıklık sunan Adidas'ta %50'ye varan indirim

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Ayakkabıdan tişörte, çantadan şapkaya Puma'da %50'ye varan indirim

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iPhone, iPad, Airpods, Macbook ve dahası indirimde! Almanın şimdi tam zamanı

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Stanley termos ve soğutucu çantalarda kaçırılmayacak fırsat

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Bir kez alın, bir ömür kullanın: Camper ayakkabılarda kaçırılmayacak fırsat

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Robot süpürgeden airfryera Grundig'te indirim zamanı

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Kişisel bakımın olmazsa olmazı: Oral-B ağız bakım ürünlerinde indirim

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Yeni ve kaliteli bir müzik deneyimi için Sennheiser, Bang & Olufsen, Klipsch, KEF, Focal kulaklık ve hoparlör ürünlerindeki fırsatları keşfedin

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Hem yetişkinler hem çocuklar için LEGO setlerinde indirim

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Ebeveynler buraya! Maxi-Cosi Oto koltukları ve bebek arabalarında indirim var

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