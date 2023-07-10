Dua Lipa'nın banyo pozu tepki çekti! Yorum yağdı

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, podyumların aranan modelleri olan Bella ve Gigi'nin kardeşi Anwar Hadid ile ilişkisini 2021 yılında noktalamıştı. Fransız yönetmen Romain Gavras ise aynı yıl şarkıcı ve oyuncu Rita Ora'dan ayrılmıştı.

Lipa ile Gavras'ın aşk yaşadığı ise geçtiğimiz mart ayında, ikilinin BAFTA Ödülleri sonrası katıldıkları partide öpüşürken görüntülenmesiyle ortaya çıkmıştı.

27 yaşındaki Dua Lipa ve 41 yaşındaki yeni sevgilisi Romain Gavras ilişkisi şarkıcının hayranları tarafından hoş karşılanmıyor.

Son olarak Yunanistan'a tatile giden çiftten Dua Lipa banyoda bir poz verdi. Bu poz sosyal medyada olay oldu.

Lipa'nın iç çamaşırlı ayna pozunda dikkatler duşa kaydı.

Arka plandaki duştaki el izlerini görenler "Duşta temiz bir şey yoktu!", "Neden duş izlerini bırakması gerekiyor?", "Seks yaptığını göstermen gerekmez", "Banyoda seks var" yorumlarında bulundu.



